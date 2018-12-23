林冠英：原油跌破每桶50美元才检讨2019财算案 财政部长林冠英说，若原油平均价格跌至每桶50美元以下，政府才会重新调整2019年财政预算案。

（槟城23日讯）财政部长林冠英说，若原油平均价格跌至每桶50美元以下，政府才会重新调整2019年财政预算案。

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“马新社”引述他谈话说，财政部是根据原油价格每桶70美元，制定该财政预算案。

他说，现在没有必要重新调整预算案，因为政府正在研究原油平均价格，而非每日价格。

“之前，当油价从每桶52美元涨至每桶72美元，我们没有重新调整预算案，现在同样从每桶72美元跌至每桶52美元。

“若原油平均价格跌至每桶50美元以下，我们才会考虑重新调整预算案”。

他今天为一项竞跑活动主持挥旗礼后，对媒体这么说。

然而，也是峇眼区国会议员的林冠英说，尽管分析员仍然看好原油平均价格可能会达到每桶70美元，惟目前市场相当不稳定。

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“你们知道每当（美国总统）特朗普发表一些言论，就会影响（原油）价格。

“目前，只要平均价格仍然高于每桶50美元，就没有必要重新调整，但我们会继监督价格，看看明年（价格变动）。”

油价在上周二跌至今年新低，上周跌幅达到4％至7％，油价受全球经济的阴霾加深及对石油市场供过于求的担忧所拖累。

美国西德克萨斯中质油（WTI）跌破每桶47美元，布伦特原油跌至56美元。

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多个原因导致油价突然下跌，原油库存增加以及页岩油产量的预期增加令油价受压，但价格暴跌是金融市场大量抛售所致。