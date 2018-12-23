晋大马十大杰出青年奖·林宇中获颁文化成就奖 大马创作才子林宇中出道13年，首次获颁《2018年十大杰出青年奖》的“文化成就奖”，以表扬这些年来他为娱乐圈及社会公益所作出的努力和贡献。

（图：IG）

（吉隆坡23日讯）大马创作才子林宇中出道13年，首次获颁《2018年十大杰出青年奖》的“文化成就奖”，以表扬这些年来他为娱乐圈及社会公益所作出的努力和贡献。

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《2018年十大杰出青年奖》旨在每年选出10名年龄介于18至40岁的获奖者，即将在12月29日庆祝40岁生日的林宇中，兴奋表示：“我快40岁了，今天是我最后一次有机会得到这个奖，感觉很欣慰，这也是我今年最好的圣诞和生日礼物。”

此外，他除了感谢歌迷朋友多年的爱护和支持外，也坦言：“我觉得一个人可以杰出并不伟大，比较伟大的是旁边那些一起让我变得杰出的人，包括我现在和以前的工作伙伴。他们都是一片片拼图，把这个杰出拼出来送给我的。”

林宇中2013推出专辑《舍得》后，近年专注在影视圈发展，今年有份主演的八度空间电视剧《娘惹相思格》，在首播时便创下最高11.6%的收视率。此外，他也积极参与公益活动，希望发挥艺人的影响力，号召大家以实际行动温馨送暖。

对于2019年的计划，他透露近期正忙着制作全新单曲，希望赶在农历新年后推出。久未有新歌的他直言压力甚大，“我想说停了那么久，怕大家会忘记我的样子和声音，这也是为什么我想把接下来的新歌做到完美为止。其实越想精益求精，压力就越大，可是我相信压力会变成我的动力，所以没问题的。”