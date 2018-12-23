游子冬至回乡庆团圆．粉团汤圆好卖 今年冬至华人传统节日适逢周末，游子纷纷回乡庆团圆，使到汤圆和汤圆粉团非常好卖。

购买现成的粉团，缩短制作汤圆的时间，非常便捷。（图：星洲日报）

（彭亨．文冬22日讯）今年冬至华人传统节日适逢周末，游子纷纷回乡庆团圆，使到汤圆和汤圆粉团非常好卖。

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巴刹售卖汤圆的流动小贩受询时表示，今年的汤圆没有起价，而且特别好卖， 一大早就有很多人到来购买汤圆祭祖应节，五彩缤纷的汤圆，分外诱人。

娥姐： 适逢周末带动销量

糕点小贩 娥姐表示，今年的冬至汤 圆比预料中好卖，可能是正巧落在星期六，许多游子回 乡，也带动了汤圆的销量。

“我昨天也卖了不少汤圆和粉团，主要以天然色素制成，比如金瓜和蓝花。今天的市场反应更热，我的煮熟汤圆一盒只卖3 令吉，一个上午已卖多盒。”

七彩缤纷的汤圆，希望拥有圆满人生。（图：星洲日报）

玉梅： 现成粉团制作省时

粉 面小贩玉 梅说，她今 天准备了不少粉团和煮熟的汤圆，销量都不错。

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“现今人们生活忙碌，为了节省时间， 都会选择购买汤圆粉团，回 家再搓一搓就可以了，而且粉团 价格实惠，没有起价。”

她也表示，今天是冬至正日，汤圆销量肯定会 增加，很多人买回家祭拜神明和祖先。她的汤圆每 杯只卖2令吉，以薄利多销方式吸引人们购买。