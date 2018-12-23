意甲‧主场力克罗马‧祖云迎联赛八连胜 比赛开场仅7分钟，桑德罗打出极具威胁的一球，被罗马门将奥尔森化解。

曼祖基奇（左）进球后与C罗庆祝，最终祖云杜斯主场以1比0小胜罗马。（图：法新社）

（罗马23日讯）意甲联赛第17轮的比赛22日展开。在祖云杜斯主场对阵罗马的焦点战中，“斑马军团”以1比0击败对手，迎联赛八连胜。

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比赛开场仅7分钟，桑德罗打出极具威胁的一球，被罗马门将奥尔森化解。第33分钟，C罗在禁区左侧的一脚劲射，同样被奥尔森扑出。第35分钟，德西利奥助攻，曼祖基奇在后点头球破门，祖云先拔头筹。第59分钟，迪巴拉起球传中，C罗禁区内一记狮子甩头，被奥尔森神勇化解。一分钟后，他在门前一次近距离的推射，又一次被奥尔森挡出。

第70分钟，祖云杜斯角球罚出，争顶中球飞向球门，奥尔森在扑救时没有碰到球，球直接落入球门，但裁判判罚基耶利尼冲撞门将犯规，进球被判无效。伤停补时阶段，C罗助攻，替补上场的科斯塔将球打进，裁判观看VAR后认为祖云的防守反攻基于马图伊迪对扎尼奥洛犯规，因此进球被判无效。最后这场极具戏剧性的比赛以1比0的比分结束。

AC米兰主场0比1不敌菲奥伦迪纳，联赛连续3场不胜。拿波利主场1比0战胜斯帕尔，迎来联赛四连胜。国际米兰客场对阵切沃的比赛中，国米本握有一球领先的优势，但在伤停补时阶段被切沃攻入一球，最终双方1比1战平，热那亚主场3比1大胜亚特兰大，皮扬特克攻入一球，以13枚进球继续领跑联赛射脚榜。

另外几场比赛，拉兹奥主场3比1力克卡利亚里，恩波利主场2比4负于桑普多利亚，萨索洛主场1比1战平都灵，乌迪内斯主场1比1战平弗罗西诺内，帕尔马与博洛尼亚互交白卷。（新华社）