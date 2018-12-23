系列工程打造市区花园．小钟楼成劳勿新地标 劳勿县议会数个月前在位于都赖路劳勿市区入口处的劳勿商业中心建起小钟楼，近日也在该商业中心和对面英德拉布拉商业中心继续进行美化工程。

显眼的油彩构成一幅美图。（图：星洲日报）

（彭亨．劳勿22日讯）劳勿县议会数个月前在位于都赖路劳勿市区入口处的劳勿商业中心建起小钟楼，近日也在该商业中心和对面英德拉布拉商业中心继续进行美化工程。

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县议会一连串的美化努 力，让劳勿市区看起来更美 丽，显示出县议会致力打造劳勿市区花园。

“I LOVE RAUB” 是手机族打卡的地点。（图：星洲日报）

竖“劳勿猫山王市” 边界牌

劳勿县议会秘书莫哈末 法兹安说，都赖路文冬边界 和立卑路文打边界已经竖立 起“劳勿猫山王市”的边界 牌。英德拉布拉商业中心前 的“I LOVE RAUB”（我爱 劳勿）牌和警察总部前的行 人道上漆工程也已经完成。

“新邦卡浪路和玛拉工 艺大学路段也种了树。县议 会的长远目标是在市区都赖 路至文冬边界种植大约5000 棵大红花树。”

小钟楼是劳勿新地标。（图：星洲日报）

许健华：市容大有改变

劳勿市民许健华对劳勿 县议会的美化工作感 到高兴。他说，县长拿督韩旦和 其他县长不一样，在他的领导之 下，劳勿县议会积极进行美化工 作。

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“市区有了地标小钟楼，外 地人一进入市区就可以看到显眼的壁画。”

他说，劳勿县议会也种了不 少的花树，市容大有改变。路过 游客将会被吸引，停车拍照。