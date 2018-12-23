陈日佳‧挪威与巴西能源政策 我国政府目前积极为棕油拓展用途，其中还包括发展棕油为主的生物燃油。而就在政府也有心发展第三国产车的同时，我们也可以考虑学习巴西的发展生物乙醇政策，发展混合生物燃油引擎为主的汽车。再加上邻国印尼也是世界上最大的棕油国之一，两国可以考虑战略合作共同发展。虽然混合生物燃油汽车未必如电能车般环保，但是电能汽车所需要的基础设施却并非一般发展中国家或是落后国家所能负担和短时间内所能解决的问题，因此混合汽油环保车仍然可以针对这个市场发展。

在过去一个世纪，人类生活方式和节奏的转变导致能源要求剧增，继而带来了气候变迁的恶果。波兰持续两周的世界气候高峰会议在几经艰辛的谈判后终于勉强达成协议，但是不见得能制止地球的气候变迁进一步恶化。

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我国也是气候变迁的受害国之一。闪电豪雨的次数近年来增多，海岸线受到海浪侵蚀和天气异常炎热都增加各级政府的财政压力。然而，有很多国家积极发展替代能源和减少碳排放量的努力值得我们借鉴。

以挪威为例，这个国家在北极北海拥有庞大的海底石油储藏。挪威政府预测2018年石油工业的收入可达到2600亿挪威克朗，占全国收入近3成和全国人民生产总值的四分之一;全国有6％人口在石油工业工作但是这个国家并没有滥用石油所带来的巨大财富。

人民不像沙地阿拉伯或是汶莱一样享有廉价汽油或是大量津贴。虽然挪威人享有欧洲最好的社会福利，包括养老金，失业辅助金和免费教育等等。但那是因为除了石油收入以外，挪威还有高达50％的个人所得税和25％的货物增值税（也就是我国之前所实施的销售税）。

挪威把所有石油收入纳入政府全球养老基金。

这是世界最大的主权基金之一，管理超过一万亿美元的资产。而更重要的是这个基金所投资的考量并不仅限于投资回酬，甚至还把碳排放和企业的社会道德责任视为重点之一。许多涉及侵犯人权，制造核武和破坏环境的企业都在其黑名单内。

然而令人惊讶的是挪威虽然盛产石油，却出口几乎所有的石油。它99％的能源源自水力发电，剩下的1％则是风能，海潮能等的可替代能源。挪威还将剩余的电能通过电网出售给瑞典，荷兰与丹麦。此外，挪威积极投资北海发展风能，打算在2022年后向苏格兰与德国出口由风能所产生的电能。挪威对减少排碳的努力还包括碳捕集与封存在地底废弃的油田等等。

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挪威的成熟政治与政府的长远战略眼光值得我国人民学习。近年来，我国年轻社会上出现了很多缺乏长远考量的建议，例如要求廉价汽油，免偿还大学贷款和免费大学教育等等。这种做法不仅不能持续，长远也影响国家的发展。前几年当全球石油价格剧跌时，一向娇生惯养的沙地阿拉伯人民对政府的削减福利措施做出剧烈反应。而这个国家如今终于面对现实，逐步开放旅游业和积极吸引石油业以外的外国投资。但是和阿联酋比较起来，已经是慢了几拍。

另外一个值得关注的则是南美洲巴西。巴西在1970年代已经开始研发使用甘蔗等农产品发展生物乙醇，生产生物乙醇后的甘蔗渣还可以用来燃烧发电。但是它早期面对最大的问题是除了意大利飞霞汽车以外，其他国际汽车商不愿意配合共同发展混合汽油引擎所以巴西政府为了要发展汽油。 - 混合生物乙醇燃料，还必须发展自己的汽车工业现在几乎所有的外国汽车商已经开发了可以使用汽油─混合生物乙醇燃料。这种汽车业成功开拓了南美洲和拉丁美洲的其他市场。

事实上，生物乙醇与石油的提炼技术并没有很大分别。但是前者价格不仅受市场所限，还有气候影响收成。而且政府还必须平衡食物与能源用途上的价格，庆幸的是甘蔗是较耐环境变迁的植物。

我国政府目前积极为棕油拓展用途，其中还包括发展棕油为主的生物燃油。而就在政府也有心发展第三国产车的同时，我们也可以考虑学习巴西的发展生物乙醇政策，发展混合生物燃油引擎为主的汽车。再加上邻国印尼也是世界上最大的棕油国之一，两国可以考虑战略合作共同发展。虽然混合生物燃油汽车未必如电能车般环保，但是电能汽车所需要的基础设施却并非一般发展中国家或是落后国家所能负担和短时间内所能解决的问题，因此混合汽油环保车仍然可以针对这个市场发展。

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当然，棕油价格也是我国发展生物燃油的阻力之一。现在一公吨的棕油价格在2000令吉左右，相比起普通汽油一公升2令吉20仙已经毫无优势可言。

挪威的永续能源政策或是巴西的生物乙醇发展汽车工业在对抗气候变化之时，都同时带动了国内其他经济活动，值得我国政府借鉴。