芙蓉人熟悉命名街道．告诉你李三的故事 李三路是芙蓉市区一条长达200公尺的街道，位于芙蓉旧环球购物中心后巷，直至芙蓉三民小学，也拥有“洋货 街”之称，每逢新学年，街道便会迎来大批为孩子购买校服、书包及校鞋等开学用品的家长，所以李三路对于芙蓉市民来说，是一 条非常熟悉和常会经过的街道。

2012年，雷切尔把儿孙都召集回来，还特别到李三路走一趟。（图：星洲日报）

（森美兰．芙蓉22日讯）李三路是芙蓉市区一条长达200公尺的街道，位于芙蓉旧环球购物中心后巷，直至芙蓉三民小学，也拥有“洋货 街”之称，每逢新学年，街道便会迎来大批为孩子购买校服、书包及校鞋等开学用品的家长，所以李三路对于芙蓉市民来说，是一 条非常熟悉和常会经过的街道。

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李三。（图：星洲日报）

可是李三是谁，你知道吗？

雷切尔在李鸿裕故居带回的全家福，照片可见当时的女士都是娘惹装扮。（图：星洲日报）

命名街道追思甲必丹李三

根据《1994年森美兰梅江五 属会馆纪念特刊》记载， 1895年，森州国会开始成立，李三 深得森州政府器重而封为甲必丹， 而一切华人事物需他代为处理，直 至李三逝世，森州政府为追思李三 之功绩将芙蓉市区一条街道，命名 为李三律（Lee Sam Road）。

资料显示，街道命名时，李 三的甲必丹身份还未被证实，因 此在街道名字上，无法写上“甲 必丹”字眼，后来确认了甲必丹 的身份，却又基于一些理由，并 未加入路名。有关李三的生平事 迹，并没有完善的记载，以至后 人能获得的资料非常局限。

雷切尔认为，后裔必须要知道家族的历史和故事并传承下去。（图：星洲日报）

爱尔兰曾媳收集祖先资料

李三的曾孙李云汉是一名退休医生， 今年已79岁，提起李三，他也没办法叙述 太多，反倒是他的爱尔兰籍妻子雷切尔 （77岁）收集了很多有关曾祖父的资料。

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雷切尔说，根据所收集到资料显示， 李三原名为李全三，有5名妻子，与第五名 妻子生下了3名孩子，其中一人就是已故 拿督李鸿裕；芙蓉的金马伦街，后来也被 命名为拿督李鸿裕路（Jalan Dato Lee Fong Yee）。

“李鸿裕后来和一名峇峇娘惹人结 婚，生下儿女中的其中一人，便是李云汉 的父亲，即我的家公。”

李云汉并未接受华文教育，只记得自 己的华文名字，却忘了父亲的华文名字如 何书写。

孙辈“寻根”之旅访李三路

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不过这些都无阻雷切 尔收集2名森州闻人 的历史故事，她甚至在2012年 举行了一场“寻根”之旅，把 在外州和外国的孩子及孙子都 召集回来，进行3天2夜认识李 三和李鸿裕故事的家族活动， 她当时把收集的资料寻求翻译 和编写成英文，再给儿孙参 考。

“我们去了亚沙路华人义 山的梅江总坟祭祀及去李三创 立的叔婆太庙走走，也去了李 三路和拿督李鸿裕路拍照留念 等。”

雷切尔说，后裔有必要了 解家族故事，甚至要更深入探 讨这些事及传承下去，这些历 史很宝贵，也很有趣。

雷切尔（左）提及有记载指李三是因为有“不凡人生”掌纹才被释放时，也举起双手看掌纹；旁为李云汉。（图：星洲日报）

变卖李鸿裕故居 带回“古董”

雷切尔和李云汉有3名孩 子和7名孙子，而显得对李三 和李鸿裕故事较有兴趣的，是 来自英国的女婿。

“我认为保存和传承历 史是后辈职责，若连自己也不 认识自己的前辈，不记得自己 从哪儿来，会对不起这个家 族。”

雷切尔也把李鸿裕与妻子的合照收藏起来。（图：星洲日报）

雷切尔说，李鸿裕的故居 在沉香，基于常发生水灾，最 后故居也卖了，家里大部份的 “古董”都带回了家里。

“但我找不到适合的地方 去安置这些有华裔传统又有娘 惹特色的物品，最后有个马六 甲买卖古玩的人向我购买，我 卖了给他，叮嘱他必须确保这 些有历史价值的家具用品，最 终不会被丢弃到垃圾桶。”

她指出，从李鸿裕故居带 回的物品很多，有洗脸的金铜 盆、一些传统厨房用具及历史 悠久的小凳子等，而她只是保 留了一小部份的陶瓷水缸等物 品作纪念。

李鸿裕。（图：星洲日报）

李鸿裕乘船伴父尸回乡安葬

雷切尔说，李三71岁 逝世时，李鸿裕只 有12岁。“据说爷爷（李鸿 裕）那时乘坐轮船，伴着李三 遗体运回去中国故乡安葬。”

雷切尔忆述，李鸿裕在生 时，她若有回乡，家人亲友都 会聚在一起打麻将，但她会和 爷爷聊天，虽常问很多问题， 但李鸿裕都没有给予太详细的 说明。

除了给儿孙了解基本的历史故事，雷切尔也带着儿孙去扫墓祭祖。（图：星洲日报）

“我记得有次他很紧急告 诉我，须赶去柔佛，因为有一 批人要被送回去中国了，他必 须要立即去‘救’他们，我后 来有问亲友，但大家似乎都不 知情。”

李三简介

根据《森美兰华族先民的足迹——寻根》记载， 1834年出生于中国梅县横山的甲必丹李三， 原名为李全三，是梅县人，于1905年逝世，享年71岁。

1857年，当时才23岁的李三闯南洋谋生，与为数 50名同乡在马六甲登岸，后到芦骨苦干，再搬迁至芙蓉 亚沙闯天下。

根据记载，年轻的李三后来知道亚沙有一个梅江会 馆，却误闯与梅江客人有宿怨的海陆会所，一度被误为 间谍险遭处决。而当时正执行任务的彭姓武教头，却因 从李三掌纹中看见了他的“不凡人生”于是出手相救， 才让他逃过一劫并逃返马六甲。

李三后来又回到芦骨，并在该处自行开矿，后在 巴音及万茂再开僻矿场，声名渐大。《华人殖马来半岛 史》提到，于1890年，李三曾担任森州甲必丹至1903 年。李三于1895年被殖民地政府委任为森州议会成员， 在1897年则担任芙蓉卫生局成员。

其中一名儿子李鸿裕在大马独立后，成为森州首名 受委的华人上议员。