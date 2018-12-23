东姑再因阿比丁‧对真相有信心 当然，可能会发生很多对冲，因为政治生涯一向都是此消彼长，且还有赖于各种可预测的事件。有句流传甚广的话是这么说的“那些为理想雄辩的战友们......如今把它们视为商品并出售给政治上有需要的人以换取权力。”在我看到的许多例子中，权力（或追求权力）已经成为个人生活中的主要动力。非常方便的，不同压力源的存在让任何决定都可以通过一致的动机来合理化。“我听你的。”

上周三，英国首相梅伊在其领导的保守党的不信任动议中侥幸过关这是党内那些不喜欢她在布鲁塞尔达成脱欧协议人对其发动的动议 - 尤其是关于海关“最后担保”的方案，这意味着在英国脱欧后，北爱尔兰和爱尔兰之间将继续不设边界。



反对分子 - 包括典型的保守派雅各里斯莫格和伦敦前市长兼外交部长约翰逊 - 希望加强控制边界和设置海关，但他们没有从同僚处获得足够的选票来踢走他们的党魁如果她被击败，那么必须根据保守党的党规来选出新领导，而英国将会有一位新首相。（在1990年，当有人针对撒切尔夫人的党内地位提出挑战之后，她同时辞去党主席和首相职位。）



本周，轮到工党在下议院提出对首相的不信任动议：虽然没有发生混乱，因为英国定期国会法允许这么做，但反对党领袖科宾却没有要求进行不信任投票。



所以目前尚不清楚接下来会发生什么事情。



简而言之，英国政府首脑的地位正受到挑战，而其国会正面临有史以来最大的一场投票 - 接受或拒绝英国脱欧的条款 - 正在步步紧逼。



相比之下，大马政府首脑从5月就任以来都没有受到任何质疑，这就是他的壮举 - 尽管他的任期一直是各界争论和检视的主题但是，正如之前所写，他的政策已经出现多次的转弯;在他所领导的联盟内，甚至是他与主要反对党领袖的关系，都明显有个人和派系的阴谋。



我上周在国会演讲的其中一段（首届演讲者系列座谈会）摘录如下：



“近年来，我很幸运能够与上下议院的成员进行交流，其中一些人在那时还未当上国会议员。大多数人出于崇高的理想进入政坛，但我同情他们所经历的各种压力。他们的压力来自必须支持不周全的提案。他们的压力来自要他们支持其竞选职位的党内同僚。他们的压力来自想要改革的激进派。他们的压力来自那些不想进行改革的保守派。他们的压力来自想要以合约换取捐款的企业界。他们的压力来自希望通过立法以换取支持的工会。最终，我看到即使是最开明，最理想主义的人也会屈服于这些压力，导致他们陷入一个无法承受的恶性循环，从而做出更多无法落实的承诺，以继续安抚不同的团体“。



本周也发生了很多事情 - 主要反对党领袖退下来（但不是辞职）以阻止党员的退党潮，首相保证跳槽者不会轻易获得该党的接纳，最大政党主席和副首相的女儿辞去所有党职，以及主要反对党领袖对执政党发出的友好讯息 - 都是这些压力的显现。



当然，可能会发生很多对冲，因为政治生涯一向都是此消彼长，且还有赖于各种可预测的事件。有句流传甚广的话是这么说的“那些为理想雄辩的战友们......如今把它们视为商品并出售给政治上有需要的人以换取权力。”在我看到的许多例子中，权力（或追求权力）已经成为个人生活中的主要动力。非常方便的，不同压力源的存在让任何决定都可以通过一致的动机来合理化。“我听你的。”



最终，在这个愤世嫉俗，有人说是后真实世界中，任何人的真实动机都不会得到普遍认同。所有的决定都将得到广泛的解读，其事迹也同样将会得到广泛的解读如果故意投身这个职业代表的是勇气而不是疯狂，那么也许它应该受到致敬。