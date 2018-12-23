郑钦亮‧谁管得了脱缰老马 说穿了，如果你是以华人的立场来看这些政治现实，感觉会是悲哀的，须以火箭的马来西亚人的立场来看，才会有个模糊的希望，才会让自己相信，火箭不是静静，而是在用自己的方式来应对那些火辣的课题。你相信火箭，就得相信以前马华的静静是因为人微言轻，说了没人听，同时相信火箭在政府人强马壮，他们遇事静静，是一种策略。

民主行动党元老林吉祥伯伯放下狠话说的“火箭不做马华2.0，不建新大马宁离希盟”论，有其一定的爆发力和“火气”。

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从字面上看，此话有一箭三雕之效，一是要让大家记得，火箭真是比马华强的;二是要让希盟伙伴记得，火箭也是当家的;三是让华社记得，火箭是真心要打造大马2.0的。

此举用意，当然是要挣回几个被土团党决策和老马言论扫掉的面子。

其实林伯伯敢这么说算是相当威水，他应该也预了原话传到首相老马耳里多少会变了调，虽还不至于算是敢挑战老马的领导，但也是表达了火箭对老马数项言论和对巫统跳槽议员的处理方式有些意见。

火箭也应该是感受到网上舆论的压力，509前说的“骑马杀鸡”和“火箭可控制老马”

等等言论被网民秋后算账，他们揶揄行动党到最后也还是和马华在国阵朝廷的时期一样万事都“马”首是瞻。

照这么看，是不是说火箭和希盟伙伴之间已经开始燃起了小小的火苗？打造大马2.0的梦幻组合，梦还在吗？

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但话又说回来，火箭在几项华社重要课题上的表现，比如承认统考流产，签署ICERD流产（还扯上了513）和须帮马来人因为华人有钱等等课题，人们可以假设若是发生在国阵政府的时代，马华想必是与“静静”交上了朋友，现在发生在火箭身上的效果，也不得不让人拿来与马华比较，笑说“你们都一样”。

林伯伯发火时，引用了5个要点强调火箭不会成为马华2.0的原因，包括火箭是代表马来西亚人而马华只代表华人;林冠英为捍卫马来女孩尊严而坐牢案例;火箭人的服务都是为国家，不是为自己，财富和头衔;火箭是多元种族政党也相信多元政治是建立团结和成功大马的唯一途径和火箭进入政府是要建立大马2.0，把大马从虚假民主，恶人政府，失败国家及盗贼统治中拯救出来。

这套“林5点”，其实一直以来都是火箭的卖点，甚至是行动党的灵魂，而且几乎是获得非马华支持者的全盘接受，华社也已经交出选票以示支持，这完全没有问题。

问题是，民众揶揄民主行动党像马华2.0，是跟“林5点”

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的政见没有很直接的关系，人们说的是华人在政府里的骨气，还是唤作“静静”。马华在政府的时候是这样，火箭在政府的时候也是这样，是为“火箭像马华2.0 “。

说穿了，如果你是以华人的立场来看这些政治现实，感觉会是悲哀的，须以火箭的马来西亚人的立场来看，才会有个模糊的希望，才会让自己相信，火箭不是静静，而是在用自己的方式来应对那些火辣的课题。

你相信火箭，就得相信以前马华的静静是因为人微言轻，说了没人听，同时相信火箭在政府人强马壮，他们遇事静静，是一种策略。

更要相信，希盟之间的协议是一个缰，目前面对的是本来希盟缰拴住的马首，是一只超级识途的老马，而老马脱缰了，你得给火箭时间静静想想降马之计啊！