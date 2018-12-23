学生仍无法突破30人．新邦木阁、培民复级班续跑 马六甲唯一施行复级班的2所华小，基于学生总人数仍未突破30人，将于2019新学年开课继续落实复级班制度。

新民华小明年有54名学生，非华裔多达45人。（图：星洲日报）

（马六甲22日讯）马六甲唯一施行复级班的2所华小，基于学生总人数仍未突破30人，将于2019新学年开课继续落实复级班制度。

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落实复级班学校没增加

新邦木阁华小和万里茂巴西培民华小是在 2018年教育局指示下开始落实复级班，原有12名师资也因此减至9人，各有3名教师被调派他校服务。

截至目前，新邦木阁华小明年学生总人数为26人，培民华小则为27人，是甲州65所华小人数最少者，其他学校则没有减少至低于30人的问题，因此落实复级班政策的学校没有增加。

所谓复级班制度，是将二、三年级以及四、五 年级复合成一班，由一或两名教师同时教学，以节省师资及行政开销，惟学生学习时间将相对减半，教师工作则加重。

其他郊区学校方面，则依然维持着相同的发展趋势，即巫裔生比例上升、华裔生比例减少的情况。

新邦木阁华小继2018年5名女新生后，2019年将迎来5名纯友族男生入学一年级。（图：星洲日报）

新邦木阁华小总人数比今年少1人

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新邦木阁华小校长郑 敏莉说，全校人数 共有26人，为5名华裔、19 名巫裔及2名印裔，总人数 比2018年的27人减少1人，因 此，新学年将继续采用复级班制度。

她说，2017年新生只有一 名巫裔及一名印裔生，2018年 迎来5名女生（一名华裔及4名 巫裔），2019年则将有5名巫 裔男生，没有华裔。

该校面对华裔人口外流， 导致学生来源减少的现象，当 地剩下非华裔家庭，因而出现仅非华 裔报读情况。

郊区微型华小面对华裔生来源匮乏，渐渐演变成友族占多数的现象。（图：星洲日报）

培民华小迎4新生共23学生

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培民华小校长王悦儿说，该校明年将有4名新 生，种族比例为华裔2人、巫裔一人及印裔一 人，去年则有7人，友族生为3人。

她说，新学年开学后，该校继续采用复级班制度， 即二、三年级和四、五年级各自复合成一班，一年级及 六年级各自一班上课。

“2019年全校总人数为23人，2018年则有27人。”

巴力吉利令华小明年迎11新生

巴力吉利令华小校长颜玉梅表示，明年将有11名 华裔新生，比去年增加2人。

她说，该校共有50名学生，清一色为华裔生，另有 政府学前幼儿班10人。

对于建设新校舍计划的进展，颜玉梅说，校方已向 教育局提出申请，至今仍在等待批准中，希望当局可尽 快批准落实减小计划。

万里茂巴西培民华小总人数减4人，开学继续落实复级班制度。（图：星洲日报）

罗木支那新民华小12新生将开6班

罗木支那新民华小校长吴清华表示，明年同样有 12名新生入学，但只有一名华裔，其他11人为 友族学生。

她说，全校将有54名学生，非华裔占了45人，华裔 仅有9人。

“本校开设6个班级，没有落实复级班。”

岭叻敦化华小新生仅1华裔8友族

岭叻敦化华小校长刘明珠表 示，明年一年级新生将维持 与2018年一样9人，惟华裔生只有1人， 其他8人为友族。

她说，全校有39人，只有7人是华 裔，但不需要施行复级班，而是如常每 年级各开一班。

她表示，2018年全校总人数同样39 人，也同样有7名华裔而已，但入学的 新生有3名华裔，而新学年只有一人。