柏灵玉再也再传窃案．这次包店700令吉易手 已沉寂一时的柏灵玉再也花园夜间偷窃案，昨晚再发生，独行毛贼深夜在后巷弄熄灯管，撬开包店后门潜入，再以手机照明收银柜台，撬开抽屉，偷走数百令吉。

马来小贩档PJ Coner业者被迫自费聘保安人员夜间巡逻多年。（图：星洲日报）

（马六甲22日讯）已沉寂一时的柏灵玉再也花园夜间偷窃案，昨晚再发生，独行毛贼深夜在后巷弄熄灯管，撬开包店后门潜入，再以手机照明收银柜台，撬开抽屉，偷走数百令吉。

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赖升材：毛贼吃掉半桶饼干

桃源包点心东主赖升材说，昨日清晨6时许从武吉 峇汝到店准备营业时，发现平时置放在桌上打 开后门的一串钥匙不见，才发现收银柜台的抽屉凌乱不 堪，检查后，发现包店后门已被人撬开。

他说，店内夜间没亮灯，从闭路电视发现独行毛贼 口含手机照明撬开抽屉，偷走现款及银角，造成损失约 700令吉。

他说，桌上原本剩下半桶的饼干，猖狂的毛贼竟然有时间吃剩一片，逃走时，将卷门拉下。从隔邻店后的闭路电视显示，毛贼当时先以长棍将灯管弄熄才从后门潜 入。

赖升材说，自数年前其店入贼偷走香烟及现款后， 已不再售香烟。

末诺：档口进贼逾5次

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此外，PJ Coner东主末诺 （54岁）说，8年前，其 档口夜间入贼超过5次，最严重一 次是2013年，毛贼剪断篱笆潜入造 案，香烟损失最严重，共1万余令 吉，现款、美禄饮料及煤气桶等， 共损失1万余令吉。

他说，有一次匪徒竟将档口半 数的灯管弄熄才下手，一般是在凌 晨3至4时之间，也是大家熟睡的时 间。

他认为装闭路电视或警铃都无 法阻遏毛贼，只好每月自费1000令 吉聘请保安员在夜间巡逻其档口， 以及在其档口的入口及出口处，同 样花钱安置铁架，分别在夜间10时 及12时关上，此举已奏效，其档口 从此不再发生偷窃。

林伟亮：车停店外被偷油

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安发企 业东 主林伟亮（54 岁）说，数月 前一个上午10时许，他将停放 店门前的丰田 unser驾走，岂 料行驶不远，突 发现油针剧速下降，庆幸可马上 驶入附近的油站，添油时却惊见汽油 竟从车底不停地泄漏，唯已添了60令吉，急速停止，众人见泄油也感到惊 慌。

“检查下，才惊见油箱底下的油盖已不翼而飞，急通知友人到来协助，再添90令吉油返店后，并在店外不远处找到油盖，损失100余令吉，也饱受惊吓。”

他深信毛贼趁深夜打开油盖偷油，将带来的皿器装满后，随意装回 油盖，才会造成泄油。

罗里电箱多次被偷

此外，多家公司的罗里电箱也被偷多次，另一间置放店后的铁架也被偷。警方已接商家的投报，夜间已加紧巡逻。