杨幂宣布与刘恺威离婚·粉丝兴奋包餐吧庆祝 中国女星杨幂和刘恺威在冬至宣布离婚，结束5年婚姻关系。他们在声明中表示，是和平分手，离婚是彼此尊重沟通后的决定，今后以亲人身份共同抚养孩子，以及真诚祝福彼此未来。

杨幂（右）与刘恺威签字离婚，结束5年短暂婚姻关系。

（中国23日讯）中国女星杨幂和刘恺威在冬至宣布离婚，结束5年婚姻关系。他们在声明中表示，是和平分手，离婚是彼此尊重沟通后的决定，今后以亲人身份共同抚养孩子，以及真诚祝福彼此未来。

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本来艺人离婚是一件负面新闻，但凡事总有例外。当杨幂离婚的消息传出后，一众网民和粉丝似乎没有丝毫悲伤和惋惜之意，甚至有粉丝在微博搞起抽奖庆祝，甚至有网民晒出一段当晚杨幂的粉丝们在某音乐餐吧大肆庆祝的画面。

画面中清楚看到，有两块大屏上写着“恭喜杨幂恢复单身”与“恭喜杨幂老师恢复单身喜迎新生活”。台下的一众粉丝则聚在一起喜笑颜开的讨论着什么，时不时的还有人举起红酒杯示意庆祝，场面相当开心。

视频上传后瞬间在网络上引发一阵热烈讨论，不少网友纷纷留言表示“好无语...搞的她像摆脱苦海一样”、“这群粉丝太可爱了！我真怀疑，你们这么一闹，这俩人还能做朋友吗？”