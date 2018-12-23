被扣中游客里有孕妇·刘静芝：快点放人 （亚庇22日讯）副首席部长拿督刘静芝今日促请移民局，尽快释放从17日起被关在孟加达拘留中心至今的4名中国籍游客。

（亚庇22日讯）副首席部长拿督刘静芝今日促请移民局，尽快释放从17日起被关在孟加达拘留中心至今的4名中国籍游客。

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也是州旅游、文化及环境部长的刘静芝说，她被告之这4名中国人来沙巴旅游，于17日准备离境前往香港时，被发现护照上没有入境印章，于亚庇机场被移民局官员扣留。

■特别关注孕妇

刘静芝相信4人是在入境时漏盖印章，目前被扣留在孟加达拘留中心，其中一人是孕妇，让她特别关注。

文告指出，中国驻亚庇总领事梁才德于20日向刘静芝反映，4名中国公民在亚庇机场被扣留事件，刘静芝当天立即召见州移民局数名高级官员了解情况后，促请当局快点办妥手续放人。

刘静芝同时提醒抵达沙巴入境处的各国游客，务必前往移民柜台，确保他们的旅行证件上有入境盖章。

“他们（游客）必须遵守这里的法律与规条。”

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刘静芝也指示沙巴旅游局总经理苏再妮，协助安顿等待被释放的中国籍孕妇，包括她在获释后可能需要在亚庇留宿一晚才能登机离境。

在场的长官包括州移民局副总监（控制）依斯迈阿里及另一名副总监（运作）韩丹阿末、签证部高级官员等。