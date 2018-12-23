郭子毅：未达甲综合需求量．甲明年增建、提升100电讯塔 甲州通讯、多媒体、青年及体育委员会主席兼行政议员郭子毅宣布，甲州政府从今年12月起开始规划，准备在2019 年增建及提升100座电讯塔。

（马六甲22日讯）甲州通讯、多媒体、青年及体育委员会主席兼行政议员郭子毅宣布，甲州政府从今年12月起开始规划，准备在2019 年增建及提升100座电讯塔。

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他指出，在2015至2017年，甲 州平均每年只建了30座，在2018年 的1至4月，则只建了6座电讯塔。

“马六甲的综合需求量，每年 需要增建及升级大约80至100座电讯 塔，而升级指的是用光纤为电讯塔 输送资料。”

郭子毅在今日发表的文告中，如此表示。

郭子毅：半年增建46电讯塔

郭子毅说，刚接管甲州通讯部门 时，从手机网络覆盖率开始着 手，除了成立特别小组研究准证手续， 对州政府子公司内部操作做出改革和调 整，并开放工程给有能力的承包商，还 多次和中央部门会谈。

他强调，所有的努力没有白费，从 今年大选后到11月底，州内增建了46座 电讯塔，为46个地区改善了多年来手机 讯号不强的问题。

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增建准证只需4个月

他说，如今只要没有大问题，增建 电讯塔的准证手续，不再需要9个月，只 需要3至4个月。

“这也是我有信心明年可以增建100 座电讯塔的原因。”

他表示，对于人民担心“电讯塔 辐射会不会危害健康？”的问题，本身 在今年8月14日的书面回答中提到，按 照电讯塔的频率，900kHz、1800kHz、 2250kHz频率的辐射限制分别是4.5W/ m2、9.0W/m2、12.5W/m2。

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全国首州电讯塔附QR code

他说，只要任何一座电讯塔超过这 限定辐射量，州政府都会根据程序来进 行调整甚至拆除，甲州的电讯塔平均辐 射量是0.000092W/m2，而电讯塔的电波 和辐射都属于非游离辐射（Non-ionising radiation）范围。

他指出，为了能更有效地和居民沟 通这方面的资讯，以让增建电讯塔和加 强覆盖率进度加速，将和Agensi Nuklear Malaysia合作，让马六甲成为全国第一 个在电讯塔设备附上QR code的州属， 让人们可查询辐射范围、辐射量及建设 准证等资料，网上也可以查询，网址是 https://arefcert.com。