商人避免冬至文化失传．教儿备供品祭祖 为了不让冬至祭祖的华人风俗传统渐失，商人郑有栋夫妇特教导孩子如何准备祭品及供奉。

郑庆元准备为祖先焚香膜拜。（图：星洲日报）

（马六甲22日讯）为了不让冬至祭祖的华人风俗传统渐失，商人郑有栋夫妇特教导孩子如何准备祭品及供奉。

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54岁的郑有栋为柏灵玉 再也新荥乐茶室东主，与兄郑 有森接管父亲的咖啡店至今近 40年。

他说，今天是冬至，也正 好与尾牙同一天，除了准备传 统的汤圆，也以丰盛的三青及 三牲祭拜祖先。

郑有栋：华裔不能忘祖断根

郑有栋强调，身为华人最不能忘祖， 有历代祖先才衍传今天的我 们，十分重视保持华人传统 节日，因此，其中2名孩子郑 庆元（18岁）及郑庆宇（14 岁）今天也学习如何祭拜仪 式，包括准备的供品等。

郑有栋认为此举可助于延续华人的传统习俗文化， 不至断根，也让年轻一代了 解冬至或尾牙，特别是冬至 是华人文化具有非常重大的 意义，也深入政治与宗教各 层面。

吃汤圆维护“元气” 他说，冬至是二十四节 气最重要的节气，吃汤圆，也 象征维护“元气”，也代表了 郑有栋：华裔不能忘祖断根 从冬至这天开始，至万物生 长期间。

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祭拜祖先后，一家人围着吃汤圆，团圆且充满温 馨。

此外，在青云亭安奉祖 先灵位的后代，也在今天冬 至到来祭祖。