本土微澜作者·强势阵容1月6日登场 2019年1月6日起，逢星期天，本土微澜、5位作者，与您有约……

本土微澜作者·强势阵容1月6日登场

2019年1月6日起，逢星期天，本土微澜、5位作者，与您有约……

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沙巴《星洲日报》本土微澜强势阵容2019年1月6日登场，由退休教育工作者庄灵子、小说家张草、旅游达人伍子科、二手书店经营者张子彦及艺术创作人关东成5位作者，于每个星期天的专栏与读者分享本身专业、热爱事物、生活、社会观察与时事课题的心得与看法，提供更多元丰富资讯与观点，探索不同视角，敬请期待！

■庄锦治

在我国华教春风化雨37年，长期关爱及以笔耕勉励青涩孩子们的庄锦治老师（笔名庄灵子）加入本报本土微澜作者阵容，期许继续用笔带给自己力量和给别人温暖，体现生命真善美。

于去年从服务了26年的沙巴崇正中学退休的庄锦治希望通过《黄昏的节奏》专栏，勉励像她这样步进了后半人的一辈人，活出自己生命的色彩。

她表示，夕阳无限好只近黄昏，但哪怕是近黄昏，依然要去欣赏、珍惜、拥有和感觉那美丽的夕阳。

她说，像她这一辈步入黄昏岁月者，往前看还有一段路，往后看则是电脑、人工智慧都来了，要学习不免会有恐慌和压力，但如果不学习，所看到的黄昏就是等待、依赖、怨天尤人、埋怨子女、给别人带来负担，因此还是要努力和学习，"不怕慢，只怕站。"

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庄锦治退休一年来，把过去忙碌的教职生涯一切归零，并把生活分为三个区块，即志工、学习与生活；以慈济志工助人，在学习上积极阅读、参与短期课程等，生活方面有更多自己时间、休息、旅行、与不同年龄层和圈子的人做朋友。

她今年去旅行也到中国和台湾上课，包括完成短期编剧课程，旅途中看到很多老人认真和快乐地学习，当中有许多了不起的人和事，她也愿意以这样的精神与文字自我勉励及勉励大家，温暖和照亮别人也可以自娱。

来自台湾的庄锦治于1980年随夫到沙巴生活，在山打根育源中学执教10年后于1991年到亚庇生活，并在沙巴崇正中学执教，在丈夫病逝后她独自抚养两名儿子成人成才。

庄锦治对我国华文教育的奉献受到肯定，获奖无数，曾获得台湾海华文教基金会颁发的第2届海外师铎奖及马来西亚留台校友会联合总会和吴德芳基金会联合主办的第3届吴德芳杰出华文教师奖。

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她以幽默、风趣、活泼的文笔书写青少年相关文章著称，着有5本著作《另一种声音》、《屋子怀孕》、《单亲幸福下午茶》、《风吹，风一直在吹》及《不要A 走自己的梦》 。

庄锦治（笔名庄灵子）

■张草

张草，本名张容嵻，来自亚庇的作家，也是一名牙医。1998年至2000年由皇冠出版《云空行》系列（共8本），于2000年以《北京灭亡》（灭亡三部曲之一） 一书获得台湾第三届小说奖首奖。

张草至今出版的著作超过20本，包括《诸神灭亡》（灭亡三部曲之二）及《明日灭亡》（灭亡三部曲之三）、《夜凉如水》、《很饿：张草极短篇》、《很痛：张草极短篇2》、《双城》 、"职人武侠"三部曲《庖人志》、《蜀道难》及《孛星志》、《啊~请张嘴：张草看牙记》、《很怕：张草极短篇》 及最新于2017年出版《f(x)=杀人程序》 。

他的作品内容涵盖历史、科幻、奇幻、武侠、玄怪、推理、惊悚等元素， 不以任何类型作家框架自己，为人低调不为多数沙巴人所认识。

张草从小爱阅读，最自豪的是五年级时已把亚庇州立图书馆儿童部的书看完，去成人部看书，他直认为该图书馆对亚庇人的影响很大，该图书馆被搬走破坏很大，"（图书馆）搬走了多少年就破坏了多少个世代的看书习惯。"

他在沙巴崇正中学念书时，看了不少典籍，因在崇正图书馆很多书，如二十五史、《山海经》等，全部都一整套摆在那里，他每天放学后就到图书馆里看。

他当时跟同学说看到那样的书很好玩，同学却说他骗人，同学的反应让他难以置信，于是抱着"你不信就写给你看"的想法，在高中时就开始写《云空行》系列。

张草如今正在重新整理讲述道士云空在南、北宋时期故事的 《云空行》系列再出版。他是从18岁至22岁时写《云空行》，那时很多东西不太了解，有些历史没有相关研究，只能以仅有资料去写，现在已有了很多相关主题的研究和资料。

对他来说看书时把不懂的东西弄懂，是个很精彩的过程；一如研究一个主题把整个主题挖出来，在寻找的过程也很精彩，他的写作过程涉及大量和深入的研究，写一篇小说就需要研究一个主题，写科幻小说不是乱写，而是用科学做基础。

他写作只因为喜欢写，认为不一定要写本土的东西，让只要会看中文的人都可以看他的书。在本土微澜《风吹草动》专栏中，张草将分享对社会现象、时事、教育等的看法与体验。

张草，本名张容嵻

■伍子科

伍子科经营及介绍沙巴旅游景点的部落格（MySabah.com）堪称沙巴旅游大全，发表超过800篇沙巴旅游文章、逾3万张照片及250个影片，包括很多鲜为人知的沙巴秘境景点。

来自亚庇的伍子科在2005年的一次旅行中，发现沙巴之美，从此足迹遍布全州各地，当大部分人响向到外国旅行，他把大部分的积蓄花在这片风下之地乡土旅行。

2000年代初互联网有关沙巴的旅游资讯有限，这也是在美国念资讯工艺返乡工作的伍子科决定介绍本地旅游景点的原因，在受到读者的青睐后便从此没有停过，尤其以发掘沙巴偏远地区景点乃至没有人去过的地方为乐为傲。

现任旅游领域网站程序员的他多年来不断提升摄影、书写与旅行技能，上山下海入野林，文章与照片也获报章与杂志刊登，其部落格也是马来西亚30个最受欢迎旅游部落格之一，每月浏览人次达3万至4万人。

他认为很多沙巴人的即定印象是州内没有什么景点，只有神山公园，而更响往往外跑，但其实沙巴有很多漂亮地方也有很多人文风俗文化，人们应多在州内走走看看，发掘本地的景点。

他也表示，州内的景点和选择越来越多，也不断有新的东西推出，例如乡区旅游计划，加上现在互联网和社交网站很方便，吸引人的景点传得很快也可迅速火红起来，但更重要的是如何维持下去，否则很难持续，尤其乡区的景点必须要在基本设备方面下功夫。

以前要认识一个地方要看书，现在只要上网就能找到，他希望透过文章、照片与影片，把东西分享出去，让更多人认识沙巴的地方，“不然被埋没了很可惜。”

伍子科

■张子彦

在这追求最新款和最新级别产品的时代，张子彦认为收集旧书更刻不容缓。

"这些东西很快被淘汰……这些东西很多是有价值的，人们还没有发现（它们的价值），就被淘汰了。"

张子彦正职是医生，与太太在亚庇经营一家二手书店，相信二手书店是一座城市的风景线，多年来他遵循稀、奇、古、怪的原则收集旧书，尤其南洋及婆罗洲相关旧书，以及早期纸制品，如电影街招、入境许可证、出生证明、政府文件、早期相片、明信片等，寻找被遗忘的世界。

"我们认识的世界只是现在这个的世界，但时间一直在流转，在看旧书的时候会突然发现，很多现在我们认为理所当然的事其实不是这样的，而是经过很多变化、冲突和挣扎才会变成这个样子，甚至那只不过是这几年来或几十年来的事情。"

他说，人们一直认为世界的样子不一定是所想的样子，很多认为的即定事实很多是被扭曲的，旧书里可以发现很多事情并非理所当然，而是经过很多转变的，一些人们以为不容置疑的事，其实是可以商榷的。

张子彦表示，历史不只是名人的历史，而应该是普罗大众的历史，所收藏的旧书刊和纸制品都是历史的一部分，可从中看到更多不为人知的东西。

"历史书写有时简化成某年某月某日某名人做了什么事或国家创立了，但平民百姓一直在生活，很多关系到平民生活及影响到他们的纸制品，例如一个医药广告宣传单，可能就证明了那个时代所面对的问题及所寻求的解决方式，从这边看历史更有趣，更和我们生活息息相关。"

婆罗洲文献史料很少，尤其华人的文献史料非常少，因此张子彦尽量收集华文的，他于自2017年10月开始撰写本土微澜《吉光片羽》专栏，写的就是在故纸里看到的故事与体认。

张子彦

■关东成

关东成相信漫画是他艺术创作路的原点，在充满荆棘的创作路上越走越远而宽广，包括从事漫画、平面设计、街头艺术绘画、微电影及记录短片，一切都离不开漫画。

过去一年多通过《有画要说》专栏以文字及画作与读者分享，在新一年里将以图文集呈现一个名叫"忧乐"的卡通角色，以期引起反思与共鸣。

"忧乐是个有着小丑红色鼻子的小男孩，喜欢扮演别人的行为，性格有时欢乐有时愁，他也许是你，也许是他，也许是我。"他说。

关东成来自丹南，任职平面设计师长达30年，经历广告业从手稿、电脑及至今的e时代的3个年代。

他对艺术创作的兴趣源自对漫画的热爱，从中学开始喜爱漫画而想要搞懂如何出版自己的漫画到去学平面设计、投入广告工作，再到影像等其他创作，一切可追溯他对漫画的喜爱，而对漫画的热爱则是受到爱阅读的父亲影响。

关东成近年活跃于速写，用画笔和文字记录当下的事物与环境，认为画画非但要与专业挂勾，而是一种爱好，鼓励家长让孩子多参与户外速写，以便与生活环境与人文有所连接。

近两年，他与好友以走路的方式游走沙巴各地，走过吧巴、金那律、瓜拉班友、昆达山及担布南等，认为走路是另类旅行也是一个门口，可看到不一样的东西和景点，也可从与当地人交流中收获甚多，并可成为他创作的素材与泉源。