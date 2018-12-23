进步花园衔接工业区路口．车祸频传厂家求改善 野新进步花园衔接工业区的路口，因公路笔直车速快，导致当汽车进出路口时，经常发生撞车事件，至今已造成多人蒙受轻重伤，当地厂家要求当局加以改善。

野新进步花园衔接工业区路口，交通意外频仍，公路使用者应多加注意， 小心驾驶。（图：星洲日报）

（马六甲22日讯）野新进步花园衔接工业区的路口，因公路笔直车速快，导致当汽车进出路口时，经常发生撞车事件，至今已造成多人蒙受轻重伤，当地厂家要求当局加以改善。

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进步花园工业区主要道路旁的大树，同样令 厂家感到头痛，一棵棵粗枝大叶的树木，遇上狂风 暴雨时，不禁让人感觉生命受到威胁，担心树干折 断，祸从天降。

刘亚吉：路口不宽是主因

当地厂商刘亚吉向《古城》社区报记者 投诉，工业区衔接进步花园道路的路 口，由于不够宽大，乃频频发生交通意外的主 因。

他说，进步花园道路，只有两条车道，一 来一往，加上路又笔直，车辆行驶速度快，一 旦前方车辆停下，准备右转入工业区时，往往 尾随车辆闪避不及，导致酿祸。

“过去记录，这个路口曾在一年内发生 10宗交通意外，遇祸的伤者，有者伤势不轻， 尤其是电单车骑士，不是手骨断，就是脚骨 断。”

他认为，当局应尽速采取行动，把这个路口加宽，方便车辆出 入，也保障公路使用者的安全。

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陈为胜：助电召救謢车无数次

陈兄弟轮胎电池服务中 心负责人陈为胜说， 由于他的轮胎店正好面对路口， 也最靠近路口，一旦目击路口发 生车祸，他总会协助拨电野新医 院召救謢车到来。

他说，这些年来，他拨打了 无数次这类救人电话，连医院接 线员也熟悉他的声音了。

“这个路口对出入工业区的 车辆，确是十分危险，加上遇到 下岭，更是不好搞。”

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他说，除了汽车，也曾发生 摩哆车骑士为闪避冲越道路的猴 子，结果失控，车毁人伤。

大树树干摇摇欲坠

谈到工业区大树问题，陈为 胜说，这些大树已有20年树龄， 长得粗大，但是多年来，都不见 市议会进行修砍，担心刮起大 风，树干断折掉下。

“2年前，就有一棵大树在 暴风雨中被连根拔起，压坏一辆 停放在树下的罗里，幸好灾害发 生在夜晚，换作在白天，后果可 不堪设想。”

他说，这排大树的位置，就 在工业区主要道路，平日途经该 路的人和交通可不少，值得当局 关注，采取未雨绸缪的行动。