灯坏沟没盖天花板漏水.... 普镇大巴刹问题多 普罗士邦大巴刹问题一萝萝，前朝政府到现在都没有好好处理及解决，迄今在巴刹经营的各族业主，在会见牙力州议员沙米时希望能够把问题解决。

破损的梯级表面及两旁没有铁盖的沟渠，时常发生意外，必须立刻维修。（图：星洲日报）

（亚罗牙也22日讯）普罗士邦大巴刹问题一萝萝，前朝政府到现在都没有好好处理及解决，迄今在巴刹经营的各族业主，在会见牙力州议员沙米时希望能够把问题解决。

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巴刹菜贩表示，早期承包商安装 自动开关的天花板原子灯总头不能操 作，夜间需要亮灯时却不能操作，白 天不需要时却亮灯。虽然已向亚罗亚 也市议会做出投诉，有关当局也派人 前来维修，但是还是无法正常操作， 希望州议员能够安排经验丰富的电气 技工前来维修。

沟没盖顾客踩空受伤

另一项投诉是沟渠没有盖上铁 盖，造成多名顾客不慎误踏而受伤， 尤其是在雨天，造成路面及梯级非常 滑，对于上了年纪的老人或妇女，随 时都会带来危险。因此，希望早日铺 上沟渠铁盖，减少意外的发生。

杂货业者指出，每逢豪雨一来， 雨水便由天花板缝流下，造成地上潮 湿，让购买蔬菜及杂货的居民滑倒。 虽然当局有派人前来维修，但是不久 后又再漏水，而且越来越严重。

此外，巴刹附近宰鸡场每天所发 出的恶臭鸡粪味，令巴刹一排店屋的 业主难以忍受，希望当局认真看待， 并采取适当的行动。

沙米向巴刹路旁营业的小贩保证，当局不会贸贸然强迫他们搬迁， 目前可以继续在原地作业，唯有之前 在档前摆放的桌椅必须移到后面，原 因是有关屋业发展商，将会开加宽及 挖掘安装大水管。

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他表示，巴刹业者面对任何问 题或被官员刁难时，可以即刻与他联 络，或是去其服务中心亲自见他，每 逢周二及周四晚上8时开始，他都会 在其服务中心接见居民。