谢守钦：与私人管理层合作．峇株安南公市提升基设 行动党格西当区州议员谢守钦表示，在联合汉都亚再也市议会与私人管理层和协调下，峇株安南批发公市的基本设施正在陆续提升中，为当地贩商及顾客打造安全及舒适的营业和选购环境，希望成为一个模范公市。

承包商正在提升批发公市内部照明设备。（图：星洲日报）

（马六甲22日讯）行动党格西当区州议员谢守钦表示，在联合汉都亚再也市议会与私人管理层和协调下，峇株安南批发公市的基本设施正在陆续提升中，为当地贩商及顾客打造安全及舒适的营业和选购环境，希望成为一个模范公市。

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他说，当希盟政府执政甲州后，即接获公市 贩商包括贩商公会、菜业公会及鱼商公会投诉公 市基设问题，包括道路破损及坑洞处处、手扶楼 梯不安全、屋顶损坏、照明设备不足及厕所卫生 欠佳等问题。

“身为当地州议员，我协助贩商向市议会主 席马哈妮传达心声，并到现场巡视数次，也向私 人管理层跟进。同时，我们安排了这次对话会邀 请三造面对面来交流。”

贩商和管理层闭门对话

谢守钦今日出席市议会、公市贩商和管理 层逾200人的闭门对话会后，向记者发表谈话。 有关对话会是在格西当州选区发展及协调中心举 行。

该批发公市6年前转为私营化，目前由私人 公司管理，公市内部及外部各有承包商管理。

谢守钦说，最近两三个月来，管理层已陆续 展开提升工程，譬如重铺公市道路、加强及维修 照明灯、在沟渠旁设护栏、提高安全措施及改善 厕所卫生，并在旁监督工程和跟进不足之处。

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他说，市议会官员、公会组织和他都会继续 监督，确保公市的基本设施获得提升及改善，而 他也要求加入市议会与私人管理层的WhatsApp群 组以跟进最新情况，包括传达贩商的意见。

“我们会继续努力做到最好，确保私人管 理层履行他们的责任，也会将大家的意见记录在 案，以继续跟进及参考。”

此外，他说，公市外熟食中心最角落的马来 档占据30尺空间，导致车子进入转弯处时非常困 难，只能一辆车子川行，更影响食客的安全，因 此，他基于安全考量已通过市议会指示业者，将 摆摊面积缩减至20尺。

在场者包括甲州行政议员拿督郑国球及诺依 占、市议会主席玛哈妮及私人公司代表。