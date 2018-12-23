挨饿上课 怕人耻笑．本南人挣扎求学 （美里讯）弄柏谷虽是座百年历史的本南村，但发展严重落后，导致村内本南年轻男子为谋生大量出走，也因贫困导致村内本南孩童对学校产生抗拒心态，村内如今仅逾20名孩童仍在挣扎求学。

年仅12岁的本南男童，杰菲利毅然在9岁时就辍学到美里觅工，但无业者敢聘请他。

（美里讯）弄柏谷虽是座百年历史的本南村，但发展严重落后，导致村内本南年轻男子为谋生大量出走，也因贫困导致村内本南孩童对学校产生抗拒心态，村内如今仅逾20名孩童仍在挣扎求学。

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弄柏谷村长博朗直言，距离村内最近的两所学校分别为圣彼友国小（SK.Saint Pius）及天猛公拿督拉瓦查乌国中（SMK Temenggung Datuk Lawai Zau）均坐落在弄山，村内孩童要上学至少要渡河30分钟。

■有零用钱 乖乖上学

博朗女婿爱德温受访时坦诚，与妻子育有8名儿女，其中4人有受过教育，目前年幼的3名儿女分别在该国小就读一年级至四年级，今年平均上学次数不上20天。

他披露，家贫是促使孩子抗拒上学原因，因为没零用钱导致孩子挨饿上课，只能羡慕同学们能购买早餐吃。

“小孩也是有自尊心，同学有钱买早餐，自己却没钱，有了对比就会感到羞耻，所以索性不去学校。”

爱德温为了让儿女在弄山学校求学，每月花费60令吉租住弄山一间屋子，但常年没有固定收入，除非弄山肯雅族要求割草、修建屋子等，才能获得一些报酬。

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每当爱德温获得微薄酬劳后，隔天获得零用钱的儿女就会乖乖上学，只是情况不长久，所以至今已经小四的儿子连简单英文字母也不会写。

■不识字 宁愿呆内陆

爱德温与大部分原始本南人一样常年在森林而居，没有机会受教育，识字不多让他难以在美里谋取更好职业，所以抗拒来美里求职及生活。

“我没受过教育，英文字母完全看不懂，所以获得大马卡后，就叫朋友帮我将名字及身份证号码文在右手臂上，怕以后弄丢。”

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与此同时，爱德温才12岁的儿子杰菲利在9岁时就辍学来到美里要求职，但碍于童工身份无业者敢聘请。

杰菲利说，他并非不爱上学，但更向往如在美里工作的堂哥及舅舅们能有经济来源，才不顾父亲反对，跟随堂哥前来美里。



爱德温直言，教育水平不高让离乡背井的本南人只能从事粗活，赚取微薄薪资过活，因此自己宁愿留在村内也不愿到美里生活。