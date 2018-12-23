德甲‧利贝里连中双元‧拜仁五连胜 主场作战的法兰克福面对强敌拜仁并无畏惧，开场后积极拼抢并主动进攻。前30分钟比赛在高速对抗下激烈进行，双方都创造出具有威胁的射门机会

近来状态出色的利贝里此役梅开二度，兴奋地跳起与球队庆祝。（图：法新社）

（德国‧柏林22日讯）德甲联赛上半赛季最后一轮22日进行6场比赛，其中拜仁慕尼黑在客场战胜法兰克福，取得联赛五连胜。拜仁在积分榜上升至第二位，与“领头羊”多特蒙德的积分差距缩小到6分。

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主场作战的法兰克福面对强敌拜仁并无畏惧，开场后积极拼抢并主动进攻。前30分钟比赛在高速对抗下激烈进行，双方都创造出具有威胁的射门机会。第35分钟，拜仁的利贝里接列温多斯基传中，门前包抄射门打破僵局。此后，拜仁逐渐掌控比赛。上半场结束前，穆勒一记头球攻门打在横梁上弹出。

第79分钟，利贝里同基米希连续二过一配合后，禁区内右脚施射再下一城。老将利贝里近来状态出色，在个人近3场比赛中攻入4球。比赛结束前，拉菲尼亚在前场右路一记似传似射的过顶球直接飞进球门远角，拜仁最终3比0从客场带走3分。

莱比锡主场对阵不来梅，上半场即取得2比0领先。下半场，第67分钟和第77分钟，不来梅连续攻入两球，将比分扳平。终场前3分钟，此前刚刚替补上场的莱比锡中场布鲁马接左路低平球传中，直接劲射入网。莱比锡最终以3比2的比分将胜利留在主场，以此巩固了联赛排名第四的位置，比排名第五的法兰克福高出4分。

同日，利华古申主场3比1战胜赫萨柏林，年仅19岁的德国国脚哈维茨独中两元。锡尔克客场3比1战胜斯图加特，在此前4轮不胜后首尝胜绩。杜塞尔多夫凭借芬克补时阶段的绝杀客场1比0战胜汉诺威。纽伦堡主场0比1不敌弗赖堡，积分垫底。（新华社）