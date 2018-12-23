新政府取消车资补助费．本南人 有乡归不得 （美里讯）面对内陆医疗设施缺乏，政府原本对前来美里医院求诊的内陆人提供回程车资补助，但今年无预警的突然“喊卡”，导致这批弄柏谷及弄葛鲁安的本南人被迫滞留在美里！

3名来自弄葛鲁安的居民；左起为陪同媳妇产子的达乌拉诺及一对协助14岁爱儿申请大马卡的本南夫妇都因经济问题，滞留在美里。

（美里讯）面对内陆医疗设施缺乏，政府原本对前来美里医院求诊的内陆人提供回程车资补助，但今年无预警的突然“喊卡”，导致这批弄柏谷及弄葛鲁安的本南人被迫滞留在美里！

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■内陆缺医疗 只能来美里

弄柏谷博朗向星洲日报直言，按照过去惯例，只要向福利部官员出示医生开出的医疗记录，就能获得从美里返回弄柏谷的车资补助费，但今年10月却被官员告知，新政府新作风而取消补助费，令他们始料未及。

他出示厚重的医疗记录本，无奈表示若非为了妻子及自己的病情，根本无需千里迢迢来到美里，还落到有乡归不得，需要拖欠车资的窘境。

他说明，与妻子都因喉咙不舒适而求诊，医生告知若不施手术恐会恶化成喉癌，妻子已完成手术，但他仍在排队名单中，而两人每年还是需要依据时间前来美里复诊。

“并非我们执意要来美里医院，因弄山诊所没有足够医疗设备，所以只能来美里，来回交通费对内陆人的我们是笔沉重费用。”

弄柏谷博朗表示，一年至少需要前往美里医院复诊2至3次，过去原本只需负担从弄柏谷来美里的费用，如今却连回程费也由他们自行吸纳，他坦诚真的吃不消！

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“美里医院下一次复诊期排在明年1月21日，妻子是2月1日，但这一趟回乡车资都成问题，更别说明年复诊了。”

■非病重案例 不补助车资

与此同时，弄葛鲁安前村长扎咖尔则与家人合计7人于今年2月前往美里医院复诊，同样因向福利部索取回程车资被拒后，无奈滞留在美里，其三女儿露西与女婿则任职割草工人以凑钱回乡。

扎咖尔指出，弄葛鲁安村民只能前往弄山诊所求诊，因无交通工具代步，步行一小时至一小时半前往弄山求诊已是平常事。

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“弄山诊所医生说我妻子重听及视力问题严重，要我们去美里医院看诊，我们已经自费到美里医院了，哪里还有钱回乡。”

他不解，福利部官员解释为他们个案只是复诊，除非是紧急入院或严重病例才能提供回程交通费。

■一趟车资520 八口滞留美里

另一方面，同样来自弄葛鲁安的本南女子，达乌拉诺在11月14日陪同大媳妇入院产子后，一家八口滞留在美里亲戚家至今。

她无奈，福利部官员拒绝提供回程援助金的理由是产子非病重案例，要他们自行承担。

“我们从乡下来美里，一趟车程就已耗资520令吉，根本没有能力再承担回程的费用了。”