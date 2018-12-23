村长一家愁苦过圣诞．车资欠着也要回乡 （美里日讯）因求医而滞留美里的30名本南人，迫切回乡的7人唯有先拖欠600令吉车资，只求在圣诞前夕回乡团圆。

滞留在美里的弄柏谷及弄葛鲁安本南人为不知何时能回乡而发愁。

詹亨敏／独家报导

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（美里日讯）因求医而滞留美里的30名本南人，迫切回乡的7人唯有先拖欠600令吉车资，只求在圣诞前夕回乡团圆。

今早临别在即，突如其来阵雨仿佛也为这批苦命本南人“流泪”，对照滞留者遥遥无期回乡路，回乡者同样为下一趟复诊及求医费而苦！

星洲日报记者今早再度到本南人滞留的租住单位采访，弄柏谷（Long Beku）村长博朗（75岁）说明，23名本南人是弄柏谷村民，另7名本南人是弄葛鲁安（Long Keluan）村民，包括前村长扎咖尔。

博朗表示，弄柏谷是有逾百年历史的本南村，目前共有30户家庭，村民逾300人，其手册记录显示，有55名成年本南人已获公民权。

“弄葛鲁安属于新村，有数十年历史，都是早期从弄柏谷迁出的本南村民，两个村庄的本南村民都有血缘关系，分属亲戚。”

■复诊交通还没着落

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忙于打包行李的博朗今早带妻子达乌、二女婿爱德温及4名孙儿女们，合计7人返乡团圆庆圣诞节，但博朗脸上没有丝毫喜悦，除了无钱返乡，更对下一趟复诊的交通费苦恼。

身无分文的博朗表明，与妻子在10月初为复诊前来美里，至今滞留超过两个月，必须在圣诞节前夕带家人回乡团圆，因此希望能获得货卡司机扎隆通融，先拖欠部分车资，待回乡后再商议付款细节。

来自弄山的扎龙无奈指出，博朗没有预先交代将拖欠车资，却突然提出，让他进退两难，但经过交涉，扎龙最终妥协，愿意先载7人回乡。

■22人还苦等回乡

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据了解，这趟由美里抵达弄山的交通费为每人100令吉（儿童免费），预计6人收费600令吉，博朗7人在抵达弄山后，还需乘坐30分钟船渡河才能回到弄柏谷。

对比无法回乡的弄葛鲁安前村长扎咖尔及22名本南人，只能继续期盼能早日踏上回乡路。扎咖尔吐露，原本希望通过代议士帮忙能在最迟明天（23日）回乡，但至今还在苦等！



临别在即，依依不舍的博朗亲吻孙女额头道别。



准备回乡的7名弄柏谷本南人把行李抬上货卡。



即将回乡的7名本南人包括弄柏谷村长博朗（左三），他们的脸上没有回乡的喜悦。