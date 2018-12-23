风雨不改到旅游区兜售．马来青年骑车卖粽子 巫裔青年骑 摩哆车卖糕点，载着糕点的箱子，有时还可见到华人传统食物粽子，深受客人欢迎。

三轮车夫忙了大半天，卡里夫（左二）一到，也就是他们暂时休息的时间。（图：星洲日报）

（马六甲22日讯）巫裔青年骑 摩哆车卖糕点，载着糕点的箱子，有时还可见到华人传统食物粽子，深受客人欢迎。

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卡里夫（右一）的摩哆车来到红屋，马上就有客人迎上选购下午茶。（图：星洲日报）

“今天没有粽子吗？”一名巫 裔三轮车夫边吃着巫裔青年卡立夫的糕点，一边问道。

清真粽很受顾客的欢迎。（图：星洲日报）

“没有，今天没有卖，因为昨天卖了，今天没有裹。”说完，他又骑着摩哆车到处去兜售了。

父亲逝世接棒兜售糕点

卡立夫是一名前三轮车 夫，今年26岁，他在父 亲3年前去世后，接过父亲的棒 子兜售糕点。目前，他只是偶尔 踩踩三轮车，多数是有朋友到访 时，他才踏起三轮车玩玩。

卡立夫说，他有6个兄弟姐 妹，其中大哥在他很小的时候去 世，不久前，他最小的弟弟也因 病去世。在家排行第三的他，除 了卖糕点，也在巴刹卖皮带和钱 包，过着日出而作，日落而息的 生活。

他说，早上7时许，他就得 到巴刹做生意兼买制作糕点所需 的材料，下午3时30分，他就从 甘榜摩登的家里骑摩哆车出发， 到红屋及附近的旅游区兜转。

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母亲向华裔穆斯林学裹粽

“糕点是我妈妈做的，她也会裹粽子， 是向一名华裔穆斯林妇女学的。”

染上蝶豆花的粽子。（图：星洲日报）

卡立夫说，除了各种糕点，妈妈也烹煮炒面、 鸡肉粥和椰浆饭让他载着去卖，其摩哆车后的箱 子，也挂满了冲泡好了的咖啡，打包在塑料袋内， 方便客人带着喝。

香喷喷的鸡肉椰浆饭出炉准备拿去卖，这是卡立夫一家人的生计。（图：星洲日报）

他说，父亲是一名警员，周休时父亲就兼职卖 糕点，他从小就跟在父母身边帮忙做生意，从小就 明白生活不易的他，如今对于买卖糕点早已驾轻就 熟。他说，中学毕业后，本身曾到技职学院念电子 科，但完成学业后，并没从事自己所念的，他和家 人一起做生意，后来当上三轮车夫一阵子，3年前 父亲去世，他就接过兜售糕点的棒子。

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令人唾涎的黄姜饭。（图：星洲日报）

“不管刮风下雨，我一定会出来卖糕点，因为 妈妈都已准备好了。”

卡立夫说，除了卖糕点，他和母亲也做自由餐 饮，不但如此，有时附近的华人神庙庆祝神诞，也 有向他们订购黄姜饭。