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新山中总佳节联欢宴‧革新版会讯《商宇》推介礼

2018-12-23 13:16

新山中总佳节联欢宴‧革新版会讯《商宇》推介礼

该会于昨晚举办“喜迎圣诞与新年佳节联欢宴”，同时进行会讯《商宇》推介礼，促进董事、会员及媒体之间的情谊。
吴来财（左起）、刘国胜、胡贵华、刘丽娇、王薇佩、苏山利及陈慧丽，为 《商宇》第39期革新版主持推介礼。（图：星洲日报）

（柔佛‧新山22日讯）新山中华总商会推介会讯《商宇》第39期革新版，内容收录企业专访、会务活动、财经及医药专栏等，供商家及会员阅读。

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该会于昨晚举办“喜迎圣诞与新年佳节联欢宴”，同时进行会讯《商宇》推介礼，促进董事、会员及媒体之间的情谊。

新山中华总商会会长刘国胜在会上致词时说，新届理事至今已上任6个月，各小组已举办各项商务活动及讲座等，对于董事及会员的配合他表示感激。

他指出，该会在过去6个月举办的活动，包括：马新企业交流论坛、参加印尼博览会、拜访新加坡中华总商会、高尔夫球工商杯、小组交流会、销售与服务税（SST）讲座会、2019年财政预算案讲座会等，另已呈交2份谅解备忘录予州政府及联邦政府。

晚宴出席者，包括：新山中华总商会署理会长拿督胡贵华，《商宇》第39期革新版编委会顾问吴来财、编辑主任刘丽娇、编委成员王薇佩、执行编辑陈慧丽及排版设计苏山利。

刘国胜（左一）颁赠《商宇》第39期革新版予各大媒体代表，并由刘丽娇（右一）陪同见证；右二为星洲日报柔佛州高级采访主任贺婉蜜。
文章来源：
星洲日报‧大柔佛‧2018.12.22

 
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