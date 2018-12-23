庄舜婷·建筑物的生命 经过了近2年时间连载，我负责的建筑物系列《都市名楼》已正式迈入完结篇。

经过了近2年时间连载，我负责的建筑物系列《都市名楼》已正式迈入完结篇。

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此系列从2017年4月开始登场，采访了共50期的建筑物，分享了雪隆区逾50座建筑物的故事。

建筑物虽是“死物”，但每座建筑物都有属于自己的故事，需要我们去发掘才能知道建筑物背后的奥秘。

雪隆区不乏特色建筑物，不管是新式或老式，如果不仔细欣赏，我们往往就会忽略了身边的建筑物。

建筑物并不一定是高耸入天才是华丽宏伟，充满韵味的老旧建筑物更是留下历史痕迹。

我所报道的建筑物包括现代化建筑物及历史建筑物，让都市人进一步了解城市中新旧建筑物的故事及功能。

城市中的现代化建筑物一座比一座高，所使用的建筑技术也越来越先进，在深入了解后总会令我叹为观止。现代化建筑物中也不乏绿色建筑，这也是迎合时代趋势。

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至于城中的历史建筑物日渐减少，所保持下来的历史建筑都必须好好珍惜。这些历史建筑多成为其他用途，如博物馆、艺术中心等，重新赋予新生命。

当然也有许多具有意义的老旧建筑物逃不过发展洪流，就如早期报道的拉萨敏申组屋，所幸在建筑物面临拆除命运前，还来得及作出详细报道。

城中建筑物不断推陈出新，希望有机会再以另一种形式报道城中的特色建筑物，继续发掘这些被我们忽略的建筑生命。