闯入园地破坏农作物‧野象觅食园主忧心 继一头独行象连续两天闯入双溪加叻新村后，与彼咯新村有500公尺距离的园地也遭野象闯入，引起园主忧虑！

林伟健（左一）向陈欣润（右一）和黄才英（左二）叙述野象闯入园地造成的破坏。（图：星洲日报）

（柔佛‧昔加末22日讯）继一头独行象连续两天闯入双溪加叻新村后，与彼咯新村有500公尺距离的园地也遭野象闯入，引起园主忧虑！

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金山园与彼咯新村有约500公尺的距离，3名园主的园地连续两晚，即19和20日晚上遭野象闯入觅食，破坏农作物。其中一名园主的儿子林伟健表示，野象连续两晚闯入园地后，昨晚没再出现。

野象留下的脚印。

香蕉树油棕树遭破坏

“这两天里，野象从园地后方斜坡闯入觅食，破坏了约50棵香蕉树和10棵油棕树，损失约两三千令吉。”

他说，3名园主当中，以其父亲的损失较大，园主们也担心野象之后又再闯入园地。

“这里距离新村只有约500公尺，新村里的狗在约莫晚上8时开始吠，野象应该是在那个时候闯入园地。”

他指出，园地与新村距离近，加上邻近的双溪加叻新村最近才遭野象闯入村内，哥打丁宜最近也发生一宗垦殖区工人遭野象攻击逝世事件，令人无法不担心。

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油棕树遭野象破坏。

他表示，父亲以前种植橡胶时，也曾发生野象闯入的事件，翻种香蕉和油棕后则首次面对野象问题。

园主估计野象在晚上8时左右从园地后方斜坡闯入觅食。

黄才英：联络野生动物局

彼咯村长黄才英表示，他在昨晚接获园主投诉后，立即联络野生动物局，该局官员将在明日派员前往了解情况。

他说，彼咯新村附近园地长久以来面对野象问题。

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行动党彼咯区州议员拉玛克里斯南的助理吴干全表示，他将向拉玛克里斯南反映问题，并带领对方前往巡视。

他说，该区曾有一名园主三度面对野象闯入园地的问题，每次损失逾百棵油棕，但该名园主未有作出正式投诉。野象因森林被砍伐而往外移，是大环境的问题。

行动党拉美士县议员陈欣润也前往园地了解情况。