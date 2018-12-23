张聒翔：反对党也可租借．民众会堂人人可用 森州行政议员张聒翔强调，所有华人新村的民众会堂都是全民的民众会堂，因此只要有缴付租金，即便是反对党欲租，又有何不可？

（森美兰．芙蓉22日讯）森州行政议员张聒翔强调，所有华人新村的民众会堂都是全民的民众会堂，因此只要有缴付租金，即便是反对党欲租，又有何不可？

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他呼吁所有华人新村村委会，勿以 对方是反对党或非执政党支持者来作为 拒绝出租民众会堂的理由，否则，就违 背了民众会堂存在的意义。

森财案减轻弱势群负担

张聒翔叙述，自己从2008年的大马首个政治海啸 中，行动党从默默无名中突然崛起，并在今年 的全国大选成功夺得国家执政权，他感激所有在投票日 当天给予希盟候选人支持的新村村民。

“没有人民，就没有今天的希盟政府，政府有责任 照顾全民，州政府也在日前公布了2019年财政预算案， 当中有不少惠民政策，除了回馈人民的支持，也透过施 政来减轻弱势群的经济负担。

张聒翔是于21日晚上在万茂新村民众会堂，出席该 新村举办首次的万茂冬至活动致词时，如是而言。

谢琪清：庙宇列景点带动商机

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亚沙国会议员 谢琪清认 为，旅游业是推动地 方经济的主力，特别 是亚沙区拥有2座非常 著名的庙宇，若能够 将庙宇列为宗教旅游 景点，不仅可以带动 周边的商机，还能提 升地方经济发展。

“我正积极安排 旅游部长前来亚沙选 区参观神庙，让部长 了解亚沙区的旅游发 展潜质，希望能获得 旅游部大力支持。”

此外，他坦言， 由于前朝政府的挥 霍，导致国库空虚，也造成 本届的村委会获得的拨款不 多，为了能节省开销，他 促请村委会在实施任何工程 前，应委任“信得过”的承 包商，以更合理的价格展开 工程，避免工程费过于支 出。

叶耀荣：打造全新万茂新村

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万茂州议员 叶耀荣 说，3个月前成立的 万茂新届村委会，已 经探讨未来的改革方 针，要打造全新的万 茂新村，让人眼前一 亮。

“事实上，随 新村委会首度举办售 票式的冬至汤圆宴， 获得全村70%的支 持，足以证明村长郑 进蕊率领的村委会， 获得大部份村民的支 持及肯定。”

在万茂担任了2 届州议员的叶耀荣也劝喻 村委会及县市议员，凡是 应该抱着“做人低调、做 事高调”的理念，才能够 敬业乐业，为新村带来更 多改革，甚至有机会让新 村壁画成为拉拢游客的景 区。

郑进蕊：新村不分党派

村长郑进蕊 说，2018 年进入了尾声，甫 成立3个月的万茂 村委会却才刚开始 去迎接更多不同的 挑战，村内尚有很 多设施、人文及教 育需要逐步提升， 因此她希望能够获 得所有村民的配 合，让万茂“动起 来”。

她强调，作为 万茂新村的村长，她尊重 村民的意愿，不让新村存 在任何政治色彩，无论各 党各派，都是万茂新村的 一分子，村委会将一视同 仁。

出席者尚有森州行 政议员陈丽群与朱建华、 拉杭州议员玛丽约瑟芬、 沉香州议员吴金财及罗白 州议员周世扬。