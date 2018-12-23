沙沙兰4花园住宅区·明年提升后巷沟渠 沙沙兰4个花园住宅区后巷沟渠，将在明年获得提升。

胡须港渔村道路旁日前堆满垃圾，发出阵阵的恶臭味。（图：星洲日报）

（雪兰莪．瓜雪22日讯）沙沙兰4个花园住宅区后巷沟渠，将在明年获得提升。

广告

这4个花园住宅区分别是柯里沙花园、斯里柏达玛花园、武吉而榄花园及瑟纳仪花园。

林耀明：明年着重提升沟渠

瓜雪县议员林耀明受询时指出，在他所领养的区域内，共有4个花园的后巷沟渠将获得提升，至于其他区的情况则由其他县议员负责。

他说，前一两年他比较着重于提升道路，如今花园区的道路状况已趋近完善，因此明年将着重于沟渠的提升。

“并不是所有的沟渠都会提升，只是提升与维修已经破损的沟渠，尤其是坍塌的。”

他说，他日前也通过脸书与其他管道，呼吁居民向他反映需维修沟渠的状况，以方便他向工程组汇报。

广告

“我已向县议会申请明年度大马道路档案系统（MARRIS）的拨款，一旦获得批准，估计明年3月即可展开相关工程。”

沙沙兰4个花园住宅区后巷破损的沟渠，明年将获得提升。（图：星洲日报）

须提升公民意识

林耀明（瓜雪县议员）

“要缔造环境卫生良好的社区，需靠民众的配合与改变思维，提升公民意识，否则乱丢垃圾的情况一直都会存在。”

胡须港渔村

路旁垃圾已清理

广告

至于胡须港渔村路旁道路堆积垃圾的问题，林耀明表示，在村委会的努力下，已将垃圾堆清理干净。

他说，这些垃圾堆多数由外来者所丢弃，就算当地已经清理干净，他们还是会寻找新地点丢弃垃圾。

“例如以前外来者都将垃圾丢在在中华小学前，后来移到水闸处再转至沙沙兰路旁，不过该处垃圾堆已处理干净，当时需要出动数辆垃圾车才能清完。”

他说，巴刹外也面对同样的问题，垃圾堆被清理后，不久又会再出现，令人百般无奈。

“目前胡须港渔村路旁道路的垃圾堆已经清理干净，不过相信垃圾虫不久后，又会在其他地方制造垃圾堆。”

他说，要缔造环境卫生良好的社区，需靠民众的配合与改变思维，提升公民意识，否则乱丢垃圾的情况一直都会存在。