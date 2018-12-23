阿鲁古玛：缩短解决民生工程时间．汝来市会应提升效率 汝来州议员阿鲁古玛促请市议会提升办事效率、改善服务态度、缩减处理民生问题及进行工程的时间。

文丁市镇积水问题严重，但经过市议员反映后获得解决。（图：星洲日报）

（森美兰．文丁22日讯）汝来州议员阿鲁古玛促请市议会提升办事效率、改善服务态度、缩减处理民生问题及进行工程的时间。

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他举例，原本耗时半年完成的工程，他建议市议会提高办事效率，以三四个月的时间完成；若三四个月的工程，则在一两个月内完成。“我明白市议会招标工程耗时，但换了新政府后，处理民生态度也得改变，市议会需提升工作效率，积极处理民瘼。”

他昨日到文丁小食中心分派月历后，如此指出。

印刷4500份月历派发

分发月历已逐渐成了行动党的年杪活动，这回阿鲁古玛共印刷了4500份月历，并于日前开始在汝来区分发，较后将到文丁及巴音派出。

阿鲁古玛指出，月历上印有本身服务中心的资料，方便市民通过联络方式作出民生投诉或反映问题。

文丁获批增建逾10路墩

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他说，近三四个月来，汝来选区经过汝来市议员尤吉斯积极处理民生下，汝来市议会及公共工程局已在文丁及巴音进行了多项工程，例如增建路墩及维修沟堤等。

“我在上一届担任在野党议员时，已向市议会申请建设路墩，但都遭到市议会拒绝。如今换了政府后，市议会已批准在文丁市镇与花园增建超过10个路墩了。”

他坦言，担任在野党议员时，是没有“通道”能反映民生问题，如今局势改变后，市议会进行的任何工程须通知市议员及州议员。同时，市议员有责任监督市议会的每项工程，以确保不会发生偷工减料事件，并确保工程如期完成。

他举例，逢雨必积水的文丁市镇，在经过市议员反映后，公共工程局在分界堤中央开辟了一个洞口，好让雨水能流入河流，积水问题也迎刃而解。

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扎扎里：确保承包商如期竣工

针对阿鲁古玛促请市议会提升效率的事项，市议会主席拿督扎扎里指出，市议会大部份的工程都是外包给承包商负责；而承包商已设有各自时间表完成工程。

他说，市议会在筛选承包商方面，除了以价钱作为评估外，承包商的信誉、竣工时间等一概在考量范围内。

“若市议会找了无法按时竣工及缺乏素质的工程的承包商，最终受害者仍是市民，因此，市议会外包工程时，会确保承包商能如期竣工。”

他强调，市议会向来积极处理民生问题，一旦接获市议员及人民投诉后，会认真看待，积极处理，从不马虎。