陈国伟：市长考量小贩困境·明年续豁免租金执照费 考量到冷瓜斯路（Jalan Lengkuas）临时巴刹（前为何清园巴刹）生意持续惨淡，行动党蕉赖区国会议员陈国伟再度为小贩争取到豁免明年度的摊位租金和营业执照费。

冷瓜斯路临时巴刹旁的停车场因地势不平和路洞而出现积水等问题，阻碍大众泊车。（图：星洲日报）

（吉隆坡22日讯）考量到冷瓜斯路（Jalan Lengkuas）临时巴刹（前为何清园巴刹）生意持续惨淡，行动党蕉赖区国会议员陈国伟再度为小贩争取到豁免明年度的摊位租金和营业执照费。

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据了解，已有70年历史的何清园巴刹，于去年6月18日第二度搬迁至现址后，就一直面对生意欠佳的窘况，如今甚至有约30%的小贩因此改为“不定时开档”方式，减少亏损。

优惠延长至明年12月14

为了减轻小贩负担，在陈国伟的协助下，该巴刹小贩过去一年半来都享有租金和执照费豁免的优惠，而这项优惠的期限，如今再获延长至明年12月14日。

陈国伟今日召开新闻发布会表示，该临时巴刹因地点欠佳，小贩生意每况愈下，因此他今年再次协助小贩向吉隆坡市长申请豁免执照费和摊位租金，并获得对方同意。

但他补充，豁免执照费后，小贩仍需携带旧营业执照前往市政局盖章，但考量到部份小贩年事已高，为方便大家，当局也同意让巴刹小贩公会协助收集所有执照，一并交给官员处理。

部份小贩生意不佳

周末也不开档

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陈国伟指出，巴刹原址位于辛炳路和何清园中心，顾客大多为上了年纪的居民，但搬迁至现址后，不仅距离组屋区较远，不便居民前来，甚至附近还设有货源齐全的半山芭巴刹，加剧竞争。

“该巴刹平日可谓‘水静河飞’，部份小贩甚至因生意不佳，连周末也不开业了。”

他补充，新巴刹的地点距离旧址较近，惟在落成前，相信小贩未来数年还会继续面对许多问题。

出席新闻发布会者尚有冷瓜斯路巴刹小贩公会主席诺丁、秘书巴兰和财政李桂梁。

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冷瓜斯路临时巴刹旁的停车场因地势不平和路洞而出现积水等问题，阻碍大众泊车。（图：星洲日报）

增加停车位

争取提升马电讯空地

陈国伟表示，临时巴刹旁的停车场属于马电讯（TM）的地段，尽管该公司开放供大众泊车，惟却拒绝让市政局进行提升工作。

“该地段上有一些小沙堆和丛林，若能让市政局进行提升，将能腾出多些停车位。我会要求市政局继续与马电讯接洽，争取提升该地段。”

他也针对小贩要求市政局履行诺言，在该空地竖立只限巴刹顾客停车告示牌，以限制毗邻人民组屋居民停车一事表示，尽管竖立告示牌未必见效，但他会尝试向市政局反映。

陈国伟（中）分派吉隆坡市政局豁免营业执照费的公函给小贩。（图：星洲日报）

2小时才处理20人事务

隆市局柜台被轰效率差

吉隆坡市政局柜台官员再被批办事效率缓慢，1小时40分钟只完成20人的事务！

陈国伟说，他接获小贩投诉，指本月19日前往市政局柜台缴付门牌税等事务时，有多达逾200人领取号码排队，但经过2小时的等待，官员却只处理了20人的事务。

“鉴于继续等下去可能要等上超过10个小时，且还得面对高昂的泊车费，所以对方放弃排队，也非常气愤。”

他强调，没有效率等同不够负责任且没有诚信，若问题长此下去，将予人“新政府与旧政府无异”的负面印象。

因此，他将在下次国会议员与联邦直辖区部、吉隆坡市长和各市政局部门主管的联席会议上，反映此事，要求改进。