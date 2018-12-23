陆兆福：提升多项设施．盼14楼成森组屋典范 作为芙蓉地标的敦依斯迈医生路14楼组屋，获得森州政府关注，进行了多项 维修及设施提升，料明年也会获得房屋及地方政府部拨款，作为更换陈旧的升降机系统；芙蓉国 会议员陆兆福盼望14楼组屋经过改头换面后，能成为其他组屋的典范。

组屋的石凳、凉棚、地板等获得更新及提升，使广场更舒适，成为居民主要聚集处。（图：星洲日报）

（森美兰．芙蓉22日讯）作为芙蓉地标的敦依斯迈医生路14楼组屋，获得森州政府关注，进行了多项 维修及设施提升，料明年也会获得房屋及地方政府部拨款，作为更换陈旧的升降机系统；芙蓉国 会议员陆兆福盼望14楼组屋经过改头换面后，能成为其他组屋的典范。

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也是交通部长的陆兆福今日 在罗白州议员周世扬陪同下到14 楼组屋，为“万众一心庆冬至” 活动主持开幕仪式，并与各族一 起搓汤圆庆佳节。

首办搓汤圆友族参与

据了解，14楼组屋多年来不 曾举行汤圆活动，今年， 居民协会首开先河举行，获得友族 同胞参与及体验，场面温馨热闹。

陆兆福指出，超过40年的14楼 组屋，在过去无法获得政府关注， 许多设施陈旧，但在希盟执政后， 邀请了森州务大臣阿敏努丁前来巡 视后，许多设施获得提升，并于日 前完成。

他感慨地说，过去10多年，他 都在这个选区服务人民，如今看见 14楼组屋的居民能获得良好设施， 让他倍感欣慰。

“对当地居民而言，楼下广场 是他们生活的重要部份，因为可以 在这里喝茶聊天及进行活动，因此 他们需要一个更完善、干净及舒适 的生活环境。”

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他说，使用超过20年的升降机 系统，曾无数次有人受困其中，同 时也经常发生故障，因此，他已向 房屋及地方政府部申请拨款以更新 系统，相信能为14楼组屋带来全新 面貌。

14楼的两栋组屋安装了8架闭路电视，以全面监督当地治安情况。（图：星洲日报）

装8架电眼监督治安

他坦言，14楼组屋陈旧的升降 机，常令外来者感到不安，晚上使 用更是毛骨悚然，因此务必需要更 新系统，让居民及外来者安心。

“除了升降机，在周世扬的努 力下，也让14楼组屋安装8架闭路电 视，全面监督当地治安情况。”

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他希望居民协会能在过年过节 举行一系列活动，带动社区互动， 栽培更多居民成为活动推手，让组 屋热闹起来，成为森州组屋的典 范。

发生故障超过一个月的升降机，因零件陈旧难以寻获，而房屋及地方政府部计划明年拨款更新系统；左起为周世扬、许文强及陆兆福。（图：星洲日报）

拟明年更新升降机

周世扬指出，14 楼组屋广场日 前进行的提升工程有增加 聚光灯、更换沟盖、重铺 地板、增加石凳及更新凉 棚等。

他说，至于对14楼 组屋具有意思的“团结” 标志，则继续保留，同时 他已向房屋及地方政府部 申请更新升降机系统，料 明年能落实。

“组屋的升降机已 陈旧，其中有升降机发生 故障超过一个月，但因为 零件陈旧难以寻获，至今 仍未维修。”

明年续办汤圆活动

他希望能逐步改善 组屋设施，让广场恢复当 年风光，成为组屋居民的 聚集处。

居民协会主席许文 强指出，首次举行汤圆活 动获得三大民族积极参 与，反应踊跃，料明年将 延续举行，以提高居民的 互动。

他说，当地两栋组 屋共有250多户住家，逾 千人居住，希望能提供各 种文化交流的活动平台。