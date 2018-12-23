3个月6度破门偷窃．屋主促警速捉惯犯 一间作为储藏室用途的单位，3个月内连续遭同一名惯犯破门行窃共6次，窃贼干案过程全被闭路电视摄下。

即使屋前的围墙贴上设有闭路电视的警告牌，但窃贼视为无物。（图：星洲日报）

（森美兰．晏斗22日讯）一间作为储藏室用途的单位，3个月内连续遭同一名惯犯破门行窃共6次，窃贼干案过程全被闭路电视摄下。

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发生破门行窃的是晏斗 金沙村一间单位，屋主李锦 鸿把此屋当作储藏室用途， 里面置放了许多锌片、废铁 等建筑材料及各种施工工 具。

他直言，窃贼是一名 曾经为他做过散工的印裔男 子，对方在案发前便已辞职。

屡报警皆无行动

他声称，每次有关单位 被爆窃后，他都把窃贼的个 人资料及闭路电视摄录到的 干案片段，全交给警方，然 而警方却没有采取行动，也 促使窃贼食髓知味，一而再 地潜入他的单位偷东西。

他说，有一两次，窃贼 是在光天化日之下干案，行径猖狂。

屋主在屋后围墙上安装尖锐的铁丝线，以防窃贼翻墙潜入。（图：星洲日报）

今次损失3千货物

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这次，他是今早8时前 往现场，发现屋子前方的 篱笆小门被打开，屋门边被 撬开，锁头则丢弃在一旁。 当他进入屋内，发现多处一 片凌乱，经过检查后，证实 窃贼偷走了一架风机、一卷 300尺长的电线、一把大铁 剪及一大桶碎铁片，损失约 3000令吉。

他同样的据情报案，希 望警方能尽快采取行动，否 则，他相信窃贼会重犯。

他说，他和家人是住 在晏斗安丽花园，不过，家 人每天都会前往有关屋子巡 视。之前，窃贼是翻过后墙 潜入偷窃，他为了防止窃贼 从后墙进屋，便在墙上安装 尖锐的铁丝线，谁知还是防 不胜防，窃贼这回翻过前墙 潜入干案。