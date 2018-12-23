被爆2年前就离婚？！刘恺威被轰：太阴了 杨幂与刘恺威结婚5年，屡传婚变，两人选择冬至（22日）一家团圆之日宣布离婚，迅速在网上炸开了锅。网民指出，两人实际上早就貌合神离，选择公布一定是选择了对两人工作影响最小的时候。

（中国．北京23日讯）杨幂与刘恺威结婚5年，屡传婚变，两人选择冬至（22日）一家团圆之日宣布离婚，迅速在网上炸开了锅。网民指出，两人实际上早就貌合神离，选择公布一定是选择了对两人工作影响最小的时候。

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小糯米极可能跟爸爸生活

虽然两人在声明中表示共同抚养女儿，但有网民爆料，小糯米会跟刘恺威生活，因为她从小就是住在香港，由爷爷奶奶照顾，刘恺威也不时被拍到接女儿放学，所以双方也达成了协议，小糯米继续与刘恺威在香港生活。这些年杨幂和刘恺威各自为了事业忙碌，很少有同框秀恩爱的时候，据网民透露称杨幂在3年的时间里仅有37天和女儿相处的时间。

据《新浪娱乐》获悉，当下杨幂正在青岛赶拍新戏，刘恺威则身处香港。随后，有香港媒体联络刘恺威父亲刘丹询问儿子离婚一事，但刘丹未有回应。

有网民发现，早在公司发表离婚声明前，刘恺威已经将微博设定为关注7天以上的网民才可发表评论，被外界推测将有大事发生，这个举动是为了防止大量的谩骂留言，甚至有网民怒骂“太阴了！”不过稍晚网民发现，限制粉丝评论的设定已经取消了。

2年前就离了？！

外界除了关心小糯米的抚养权归属于谁外，有几位业内人士发文暗示，其实杨幂离婚根本不是像官方所说的“今年”，而是早就离了。知名微博博主早在2年前就曾透露，甚至更说朋友曾听到刘恺威和工作人员在商量孩子的抚养、财产怎么分。另外也有网民爆料，2016年双方签了离婚协议后，不对外公开是跟杨幂的公司嘉行的上市计划有关。

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