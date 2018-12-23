关丹中总风波．徐祥强：须熟读报告． “理事会勿曲解结论” 关丹中华总商会理事徐祥强表示，关丹中总会所装修事件7人调查小组的报告，从头到尾没有一句话是说“整个事件不过是一个程序错误”，理事会必须清楚熟读这份报告，不要曲解报告的结论。

（彭亨．关丹22日讯）关丹中华总商会理事徐祥强表示，关丹中总会所装修事件7人调查小组的报告，从头到尾没有一句话是说“整个事件不过是一个程序错误”，理事会必须清楚熟读这份报告，不要曲解报告的结论。

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他今日发文告指出，既然本届会 员第一次特大通过成立了7人调查小 组，其中还包括了3名执业律师，就应 该对小组提呈的报告给予基本的尊重 与重视。

“违反章程、开标舞弊及装修货 不对版，都是会员对这次弊案必须重 视的课题。由于本届理事会成员企图 掩盖事实，瞒天过海，我才要发动特 大促请他们请辞。”

不偏袒或诬告任何人

徐祥强说，调查报告中清楚表明 以下几个重点，那就是根据2017年4月 28日的议决案，除非购买会所，或者 是将原有会所出租，同时在必要时才 进行装修。前两项动作没有产生，所 以结论是装修是没有必要的。（调查 报告第1条结论）

“装修小组主委陈建桦向调查小 组供证，只提供了一个平面图，其他的装修内容全部由承包商关金荣，同 时也是当届理事全面操控，其中包括 一个没有门的浴室设计。（调查报告 结论2条文）

“理事会在案发当时，根据章程 规定，权限只能动用不超过3万令吉， 显然理事会违反了规定。开出了3张分 别8万令吉的款项。（调查报告证据列 项8、9、10条文）

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“调查报告中称关金荣得标案金 额马币25万2000令吉，没有任何资料 显示有更改金额的条文。（调查报告 第2条文内容）

“2018年4月18日，关金荣后续追 收马币12万6500令吉，随后答应给予 马币5万9720令吉的折扣。不过，在深 入调查后发现，最后追加的部份是另 外收了马币11万6379令吉60仙，实际 折扣只有马币1万0119令吉40仙（调查 报告结论第3条文内容）。

“基于耗时与耗费，调查小组并 没有另聘估价师对装修费进行评估。 （调查报告第4条文）”

徐祥强说，他是本着良心、尽责 以正视听，并不昧着良心偏袒任何人 或是去诬告任何人。他不责怪一些同 僚公开来质疑他的动机，毕竟手指有 长短，人脑有智愚之别！