女律师与31团友坠陷阱．假旅行团骗逾10万 假旅游，真骗钱！女律师误信假旅游韩国度假团，让31名团友齐齐痛失10万7500令吉。

（彭亨．关丹22日讯）假旅游，真骗钱！女律师误信假旅游韩国度假团，让31名团友齐齐痛失10万7500令吉。

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49岁的女律师在 6月份答应了45岁嫌犯 的献意，而将合共31 名有意参与一个韩国 旅游团的报名费，以 现金汇款给嫌犯。

彭亨州警察总部 商业罪案调查组主任 华兹尔说，女律师在 汇款后等候旅游团出 发，惟嫌犯一直以各 种理由推搪，迟迟没 有兑现。

“女律师之后 发现自己原来已经受 骗，于是向警方投 报。”

他今日说，关丹 警方于周五（21日） 接获23宗案件，其中 2宗涉及钱财诈骗， 警方目前已经开档调 查。

退休人士误信假警来电失1万

“另一宗案件， 72岁的退休人士则因 为误信‘警察’来 电，指他涉及非法赌 博和洗黑钱活动，以 致他在惊慌下将1万令 吉存款交给对方。”

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他说，对方在电 话里恐吓受害者已遭 警方发出逮捕令，必 须提供其银行户头的 资料，并将里头的存 款全数汇款给嫌犯， 以作调查用途。

他说，骗徒的 作案手法同样是将电 话转线给“上司”及 “其他部门”混淆视 线，以其让受害者 更加相信自己涉及 罪案。“受害者在周 四（20日）下午2时 左右接获来电，按照 对方吩咐汇款后发现 上当，隔天向警方报 案。”

他说，警方将援 引刑事法典420条文 （诈骗及不诚实地引 诱交付财产），调查 上述2宗案件。一旦罪 成，被控者须面对最 高10年，罚款及鞭笞 刑法。