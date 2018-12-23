“不存在的借贷”手法最多．诈骗案骗走1千万 随着民众对各类诈骗手法醒觉性有所提高，关丹警方今年所接获的诈骗罪案，累积受骗数额从2017年1600万令吉，减少至今年1000 万令吉。

（彭亨．关丹22日讯）随着民众对各类诈骗手法醒觉性有所提高，关丹警方今年所接获的诈骗罪案，累积受骗数额从2017年1600万令吉，减少至今年1000 万令吉。

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关丹警区主任莫哈末诺披露，在众多诈骗手法 中，“不存在的借贷”诈骗伎俩骗案列首，其他如 电话的“澳门骗案”和网络及社交应用程序骗案等 也不少。

“警方透过各种醒觉运动、媒体发布新闻等多 个管道提醒民众，已见效果。目前受害者仍以女性 为主，除了学生、青年和家庭主妇，也不乏受过高 等教育者及专业人士。”

他在关丹百利广场与民会客日活动上，如是指 出。出席活动的尚有关丹警区商业罪案调查组、刑 事罪案调查组、毒品罪案调查组及交通调查及执法 组各组主任、百利广场经理阿兹曼及业者等。

对于民众询问如何辨识警方来电是否属实，莫 哈末诺说，接电话者可要求对方读出名字与身份证 号码，然后表示将向警局求证，相信对方便会立即 挂上电话。

“警方不会致电向民众讲述案件，如果有，也 必须根据标准作业程序，包括先自动报出自己的全名、职衔、来自哪间警局，并道出要求接电话者亲 自到警局，或警方将派人接载，仅此而已。”

他说，民众在遇上任何疑问时，可随时浏览警方官方网站，上面有各县属地区的警局电话号码， 可以直接致电向警员查询。

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此外，他说，关丹地区各项罪案较去年11个月 来共减少98宗或67%，惟在破门和摩哆车偷窃案、 交通事故案例有所增加。“毒品案在本地猖獗的程 度导致案件有所增加，不过在警方致力进行打击， 频频出动扫毒下，破获毒品的案例也相对提高。”

莫哈末诺也提到关丹地区的“阿窿”非法借贷 广告出现率相当高的情况，为此，他也劝说民众在 借贷前想清楚，为了免却不必要的麻烦，不应向非 法借贷公司贷款。

“向‘大耳窿’借贷有各种风险，这些借贷者 在借贷前往往不理会各种风险，事后被 各种追讨手段伤害人身安全时，才来要 求警方的保护。”

他也说，民众为了保护自己，至少 应确保对方拥有合法执照，并且必须签 署双方都同意的借贷合同。