“四季中华”冬至宴筵开92席·千人吃汤圆温馨热闹
2018-12-23 13:55
“四季中华”冬至宴筵开92席·千人吃汤圆温馨热闹
“四季中华——温馨冬至”庆宴周五在吉隆坡天后宫筵开92席，近千人齐齐吃汤圆庆冬至，场面温馨又热闹！
（吉隆坡22日讯）“四季中华——温馨冬至”庆宴周五在吉隆坡天后宫筵开92席，近千人齐齐吃汤圆庆冬至，场面温馨又热闹！
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庆宴开始前，虽然天不作美下起大雨，惟依然浇不熄出席者的热情，不少出席者依然准时抵达天后宫，当中可见一家大小一同出席。
小黄人猪仔汤圆吸睛
雪隆海南会馆妇女组亲手制作“另类汤圆”展览，展出配上五颜六色、用汤圆面粉揉出的小黄人及猪只等形状汤圆，成功吸引不少出席者拍照留念。
晚上7时许，庆宴正式开始，由全体吃汤圆仪式掀开序幕，嘉宾齐齐站在台上与台下近1000名出席者齐吃汤圆，欢庆冬至的到来，现场气氛融洽。
现场除了吃汤圆和饺子外，也备有多项精彩的余兴节目，当中包括地艺人阿妮、谢淑恩、张引山、王郑浚仁及夜下舞者舞蹈团轮番上阵表演，成功掀起庆宴热潮。
此外，主办方也在现场增设数汤圆有奖游戏及幸运抽奖，增添不少欢乐气氛。
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邀孤老出席齐欢庆
值得一提的是，马来西亚电业公会及雪州行政议员许来贤在庆宴上各别赞助2及3桌宴席，让老人院及孤儿院的长辈孩童齐聚一堂，度过一个欢乐的冬至节日。
在场者尚有星洲日报基金会助理执行长林振全、星洲日报企业公关及业务促进部经理冯靖雯、马来西亚电业公会代表庄运崑及甘露亭主任陈添发。
文章来源：星洲日报·大都会·2018.12.22
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