本地书画家林荣光‧水墨画需要更多人欣赏与传承 马来西亚虽然有好几所美术与设计学院，但是有教水墨画的学院却屈指可数。本地书画家林荣光游走中国多年，今年回归马来西亚教育界，决意推广水墨画这种中国传统绘画。

林荣光表示，在马来西亚，书法老师大有人在，可是教水墨画的人很少。他希望发挥所长，启发更多人去欣赏和传承水墨画。（图：星洲日报）

马来西亚虽然有好几所美术与设计学院，但是有教水墨画的学院却屈指可数。本地书画家林荣光游走中国多年，今年回归马来西亚教育界，决意推广水墨画这种中国传统绘画。

广告

本地书画家林荣光近年常在中国跑动，2011年至2015年之间获武汉华中师范大学邀请为国际交流学院的客座教授，分享经验的同时也汲取中华传统的艺术养分。

在中国那些年，他结交不少书画爱好者，其中一位中国学生李伍香（香儿），既爱画画也喜欢写诗。林荣光今年回国担任南方大学学院艺术与设计学院副院长，跟院长陈宥敏提起李伍香写的新诗，陈宥敏看过后决定将这些诗集结成册出版，并建议林荣光为每首诗都配上一幅他的画。这促成诗画集《一瓣心香诗书画．韵》的出版，也促成林荣光和李伍香的联合诗画展。

林荣光本身曾经办过十多场个展，他说他一直都在摸索现代水墨画，至今初衷不变，依然在使用宣纸。这次配合诗画集的出版，需把诗的意境画出来，他表示是一件不容易的事。

他指出，在马来西亚，书法老师大有人在，可是教水墨画的人很少。他多年来秉持“To Care（关怀）、To Share（分享）、To Create（创造）、To Inspire（启发）”的宗旨，希望启发更多人去欣赏和传承水墨画。

他在中国那段日子曾向外国学生传授水墨画的入门技巧，外国学生初始都会觉得水墨画很简单，可是他都会告诉他们，如果要深入钻研水墨画这门艺术，水墨画就不是那么简单了。

综合他多年的心得，他认为水墨画的最高典范在于大道至简（Less is More）和气韵生动。他说，“笔要灵动，墨要生动”，笔墨若能交融，即能达到气韵生动的境界。

广告

与他合作推出诗画集和办展的李伍香（香儿），曾经是老师，如今经商。她希望能够在经商之余，以文字、美学和艺术转化为她的活力泉源。

《一瓣心香诗书画．韵》诗画展由南方大学学院艺术与设计学院、阳光教育机构和PINKGUY Gallery联办，以“打造美学生态”为出发点，总共展出44幅诗画。诗画所筹得的款项将作为南方大学学院艺术与设计学院活动经费及硬体设施基金。



诗画展详情／

日期：12月15日～30日

时间：10AM～10PM

地点：PINKGUY Gallery

Lot 26, Level 4 North Wings, Melawati Mall, Kuala Lumpur