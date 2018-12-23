无妄之灾！男子沟旁垂钓遇殛身亡 （古晋23日讯）无妄之灾！巫裔男子独自在路旁水沟垂钓时，一旁电线杆的电缆无故脱落引发触电，导致他惨被电殛毙命，被发现卧尸在深1.5米的水沟内。

（古晋23日讯）无妄之灾！巫裔男子独自在路旁水沟垂钓时，一旁电线杆的电缆无故脱落引发触电，导致他惨被电殛毙命，被发现卧尸在深1.5米的水沟内。

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巴达旺副警区主任美斌历沙副警监表示，警方是昨晚8时48分接到通知，在马当的甘榜溪那瑟拉比（Kpg Sinar Serapi）发现一具男尸，派员到场调查后，发现死者身体灼伤，证实是遭电殛身亡。

据死者妹妹透露，29岁死者纳斯林（Nashirin bin Anis），昨午4时15分独自外出到事发地点垂钓。之后见他迟迟未归，家人外出寻找，在傍晚6时30分发现他卧尸在水沟内。

警方闻讯到场展开调查，通知消拯员协助打捞死者遗体，惟从电线杆脱落的电缆仍有通电，为防止再次引发触电，直待砂能源公司技术人员到场切断电源后，才顺利将死者遗体打捞起来。

（新闻来源：砂拉越星洲日报）