沈桂贤：其他宗教单位成立基金会 . 长久维护其他宗教发展 （古晋23日讯）砂地方政府及房屋部长拿督沈桂贤指出，砂首长署其他宗教单位（Unifor）将成立基金会，以长久维护其他宗教的发展。

砂地方政府及房屋部长沈桂贤（中）挥毫，为古晋慈云佛教正信会成立40周年佛教书画展主持开幕；左起古晋中中校友会会长黄国辉及古晋慈云佛教正信会主席萧乃文，右起为古晋中华书画研究会会长许庆喜、古晋慈云佛教正信会40周年庆筹委会主席李健狮及活动特别嘉宾薛华东。

（古晋23日讯）砂地方政府及房屋部长拿督沈桂贤指出，砂首长署其他宗教单位（Unifor）将成立基金会，以长久维护其他宗教的发展。

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他表示，基金会预料明年正式推展。同时，砂政府也会在明年拨出3000万令吉，帮助各宗教祈祷场所展开维修及扩建工程。

他称，其他宗教单位已向砂首长拿督巴丁宜阿邦佐哈里要求拨款数额增至5000万令吉，后者表明需要根据经济情况而定，尤其是石油价格。

“在争取拨款当儿，其他宗教单位会设立基金会，日后从基金会拨出款项帮助宗教团体。这基金会将不会被经济或政治因素影响，可长久帮助有需要的宗教团体。”

沈桂贤昨晚在古晋慈云佛教正信会成立40周年佛教书画展开幕礼上致词时，如是表示。

（新闻来源：砂拉越星洲日报）