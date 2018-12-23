沈桂贤：其他宗教单位成立基金会 . 长久维护其他宗教发展
2018-12-23 14:02
沈桂贤：其他宗教单位成立基金会 . 长久维护其他宗教发展
（古晋23日讯）砂地方政府及房屋部长拿督沈桂贤指出，砂首长署其他宗教单位（Unifor）将成立基金会，以长久维护其他宗教的发展。
（古晋23日讯）砂地方政府及房屋部长拿督沈桂贤指出，砂首长署其他宗教单位（Unifor）将成立基金会，以长久维护其他宗教的发展。
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他表示，基金会预料明年正式推展。同时，砂政府也会在明年拨出3000万令吉，帮助各宗教祈祷场所展开维修及扩建工程。
他称，其他宗教单位已向砂首长拿督巴丁宜阿邦佐哈里要求拨款数额增至5000万令吉，后者表明需要根据经济情况而定，尤其是石油价格。
“在争取拨款当儿，其他宗教单位会设立基金会，日后从基金会拨出款项帮助宗教团体。这基金会将不会被经济或政治因素影响，可长久帮助有需要的宗教团体。”
沈桂贤昨晚在古晋慈云佛教正信会成立40周年佛教书画展开幕礼上致词时，如是表示。
（新闻来源：砂拉越星洲日报）
文章来源：星洲日报／砂拉越 · 2018.12.23
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