江若琳今日大婚！8人大红花轿迎接·谢安琪任“伴郎” 香港艺人江若琳与萧润邦今结婚大喜，新郎依足传统准备了8人大红花轿迎娶江若琳，穿上中式结婚裙褂衬金头饰的江若琳，风光出嫁！一对新人一见面即甜蜜拥吻，之后新人向父母跪地斟茶，江若琳听到长辈祝福时，多次感动落泪，而江妈妈亦送上多款金器作嫁妆，只见江若琳手戴3对粗龙凤镯及金戒指，金器闪闪！

（图：大会提供）

（香港23日讯）香港艺人江若琳与萧润邦今结婚大喜，新郎依足传统准备了8人大红花轿迎娶江若琳，穿上中式结婚裙褂衬金头饰的江若琳，风光出嫁！一对新人一见面即甜蜜拥吻，之后新人向父母跪地斟茶，江若琳听到长辈祝福时，多次感动落泪，而江妈妈亦送上多款金器作嫁妆，只见江若琳手戴3对粗龙凤镯及金戒指，金器闪闪！

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不过这次兄弟团成员颇特别，因为谢安琪担任伴郎、还有张继聪、DJ当奴、DJ细So、Jerald、JW男友Tarzan等；而姐妹团成员则由小肥任伴娘、其他姐妹包括JW（王灏儿）、黎美言、张惠雅和张纹嘉等。

在接新娘环节期间，姐妹团当然不放过新郎哥和兄弟团，要他们cosplay扮美少女战士，播出Elanne《Show You》的MV，要他们又唱又跳，新郎哥戴上金色假发、戴上“口腔固定器”，化身“月野兔”接新娘，扮相相当搞笑。

（图：大会提供）

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