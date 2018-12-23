田总向体育专员呈建议‧路跑赛收认可费引反弹 他表示，大马田总将向相关的主办团体征收认可费，这些费用将充作发展国内田径的费用。

（吉隆坡23日讯）国内路跑赛和马拉松的风气越来越盛，而身为官方体总代表的大马田径总会将向体育专员署呈交，各项距离路跑赛的规则，其中引人注目的是首次公布的“认可费”。

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大马田总会长拿督卡林昨日在一项新闻发布会上宣布，大马田总将寄信通知所有国内路跑赛主办团体，以便遵守所订下的规则，避免任何路跑赛和马拉松比赛发生意外。

他表示，大马田总将向相关的主办团体征收认可费，这些费用将充作发展国内田径的费用。

他说，若是任何主办当局认为费用高昂，他劝请对方不用主办路跑赛或马拉松比赛。

在大马田总向体育专员署的建议中，任何人主办路跑赛10公里或以下只供大马参赛者，必须付给大马田总3000美元（约1万2536令吉）。

而超过10公里至21公里之间的路跑赛需付5000美元（约2万零893令吉），而从半马拉松至全程马拉松的低于3000参赛者，需付1万美元（约4万1787令吉），超过3000名参赛者则需付1万5000美元（约6万2681令吉）。

任何马拉松若有外国参赛者及多于3000名参赛者则需付2万美元（约8万3575令吉），而少于3000名参赛者，每名参赛者征收12令吉。

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在大马田总公布上述认可费的收费标准后，虽然有待体育专员署开绿灯，但已引起国内各路跑赛主办者的反弹，认为这将带来负面的反应，有待青体部和体育专员署最后拍板叫定。