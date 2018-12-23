东禅寺冬至活动温馨·300人搓汤圆亲子乐 由仁嘉隆幸福村工委会主办，东禅寺承办的“温馨冬至文化传承活动”，今早在仁嘉隆佛光山东禅寺举行，逾300名大人小孩齐搓汤圆，场面温馨！

众嘉宾齐参与东禅寺的“温馨冬至文化传承活动”。左起为洪文生、郑兆铭、洪顺明、洪平进、洪友亮、陈伟庆、觉诚法师、颜金枝、陈福生、李秀燕、李莲叶、刘美惠及陈国华。（图：星洲日报）

（雪兰莪．仁嘉隆22日讯）由仁嘉隆幸福村工委会主办，东禅寺承办的“温馨冬至文化传承活动”，今早在仁嘉隆佛光山东禅寺举行，逾300名大人小孩齐搓汤圆，场面温馨！

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佛光山东禅寺住持觉诚法师说：“金汤圆、银汤圆，诸事圆满庆团圆”，搓汤圆是很好的亲子游戏活动。

他说，汤圆的意义，不只代表好吃；在搓汤圆时，也该给自己一个圆满人生。

汤圆送报馆享用

另一方面，这些汤圆也专程送到各家报馆给媒体记者，同时欢迎家中没有搓汤圆的仁嘉隆村民，前往享用。

仁嘉隆幸福村工委会主席颜金枝表示，这项活动旨在配合冬至华人传统节日，推广村民现场动手搓汤圆。

除了发扬中华文化的传承，更希望让下一代理解冬至的意义。

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参与搓汤圆的团体包括瓜冷鲁国颜氏安福堂、瓜冷仁嘉隆陈氏公会、雪兰莪洪氏公会、瓜冷李氏宗亲会、瓜冷环保行动协会、直落七宝分会、东禅寺第一分会、仁嘉隆华小学生与家长等。

出席者包括行动党万津区州议员刘永山代表陈伟庆、东禅寺第一分会会长洪文生、东禅寺美术馆会长郑兆铭、仁嘉隆村长洪平进、瓜冷县议员洪友亮、前任幸福村工委会主席陈福生、仁小董事长郑联荣、东禅寺有航法师、知呼法师、工委洪顺明及陈国华等。

一家人一同搓汤圆，度过难忘的冬至。（图：星洲日报）