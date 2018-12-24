室内建筑系学生‧颠覆老巴刹设计想像 巴刹往往是一个社区里最有生活气息的地方，但时下年轻人鲜少光顾巴刹，巴刹里很多老摊位也因为后继无人而面临结业危机，使得原本生气勃勃的巴刹变得老态龙钟。

UCSI室内建筑系学生日前在巴刹展出他们的设计提案，右一为指导讲师符策刚。（图：星洲日报）

巴刹往往是一个社区里最有生活气息的地方，但时下年轻人鲜少光顾巴刹，巴刹里很多老摊位也因为后继无人而面临结业危机，使得原本生气勃勃的巴刹变得老态龙钟。

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如果让年轻人有机会来为老巴刹做改造，那巴刹会是怎样的模样？UCSI大学室内建筑系学生经过连月实地考察，针对八打灵再也奥特曼路大巴刹提出他们的设计及改造方案。

八打灵再也奥特曼路大巴刹有四十多年历史，有着市井小民的各种生活样貌。平日除了人来人往买卖东西之外，一些老人会在店铺打烊后聚在巴刹沏茶下棋打发时间，使这里不纯粹是个做生意的地方，而是一个集商业、休闲和维系社区的生活场域。

今年9月，UCSI室内建筑系在巴刹里举办一场主题为“并接”的展览，展出学生对老巴刹店铺的改造提案。这是三年级学生在之前大二时的作业，他们当中许多人因为这份作业而造访了平时鲜少踏足的巴刹。

奥特曼路大巴刹楼高两层，分为干巴刹和湿巴刹两个区块。学生首先花差不多一个月时间观察巴刹的作息，例如留意小贩几点开门关门，以及巴刹甚么时段人潮最多。

UCSI室内建筑系学生制作的奥特曼路大巴刹模型。

待他们对巴刹的整体运作有了初步了解之后，他们才个别锁定一个店家进行设计改造。

学生锁定的店家集中于2楼，这里有杂货舖、中药舖、饼干铺等各式店家。学生为确保提出的方案符合店家实际需求，他们都会事先跟店家了解营业状况，譬如店里哪种产品最畅销。接着，他们才着手研究如何透过空间设计及形象设计，吸引更多民众愿意前来巴刹光顾这些店家。

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学生提出的方案除了需顾及空间的美感，还必须考量空间与周围环境是否相融。负责指导学生的UCSI室内建筑系讲师符策刚表示，奥特曼路巴刹自有它的特色，里面的店铺都很有个性，不同于一般购物商场的连锁店。他在指导学生时，提醒学生应把巴刹的特色保留下来，不求豪华或譁众取宠的设计，最重要是店家有能力负担。

符策刚表示，学生的设计提案不求华丽，最重要是符合店家需求和环境美学。

保留巴刹特色

不求哗众取宠的设计

符策刚说，学生在真正开始着手设计之前都会先做一番调查，以掌握这个社区的节奏，设计出来的东西才符合环境美学。设计除了讲求美感，还需顾及功能、人文情怀等因素，不能只是空中楼阁。有些学生提出的方案因为设计太华丽，显得比较适合超市而非巴刹，所以有待大大改进。

奥特曼路大巴刹跟国内很多老巴刹一样，面临吸引不了年轻人的问题。因此，学生提出的改造方案不只是涉及空间和形象改造，有的还提出新的经营策略，例如建议卖鸡蛋的店铺加开早餐店，以吸引年轻人上门。

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这次总共有24名UCSI室内建筑系学生参与这个设计课作业，由符策刚和另一名讲师Angus Lee指导。符策刚向来关心那些因为城市发展而被边缘化的社区，他希望借由这个设计课促使学生关怀社区发展，这是为甚么这个作业选择这座老巴刹为研究对象。

学生提出的改造方案虽然仅仅是建议，而且他也不敢说学生的提案能起到活化社区的作用，但如果能激发民众对社区和环境有不一样的想像，那就已经很不错了。

●学生：陈芷怡

●百洲神料／经营年数：22年

原来的空间一目了然，学生设想将之改造成两层，上层主要作为收纳空间，好让下层腾出更多空间陈列商品。学生还特别设计一款老人适用的梯子，方便店主上下楼取货。

●学生：Mah Yi Jun

●邻家蛋屋／经营年数：52年

邻家蛋屋原本是一个专卖鸡蛋的店铺，学生构思把其中一个单位改造成早餐店，现煮现卖用鸡蛋做成的早餐，希望借此吸引更多人上门光顾。

●学生：韩旼恩

●万和布料／经营年数：55年

这里除了售卖各种布料之外，也提供缝纫服务。学生韩旼恩提出的方案着重于布料的陈列柜设计，以方便顾客挑选和提高店主工作效率为设计原则。另外，她新增一个缝纫工坊，希望借此吸引年轻人上门学习这门手艺。

●学生：许嘉雯

●陈娥桢女中医师／经营年数：18年

这是一间小型中医馆，中医师平时除了帮人看诊之外，也靠做些裁缝活增加收入。原来的空间相当拥挤，学生许嘉雯另辟一个可以容纳一张床和一个洗手盆的空间，以方便中医师看诊。另外，改造后的中医馆会增加多一些收纳空间，让中医师放置药材。

●学生：Rashidah Yusof

●志豪羽球运动用品店／经营年数：28年

学生Rashidah设想把原来挂满球拍的陈列墙改为移动墙，移动墙的后方留作储藏室。另外，基于这间店的位置比较偏僻，为了能吸引民众注意，店面将以黄色作为主色调。