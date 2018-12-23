光头佬‧“邮”在，火不灭！ 记忆是一串断断续续的虚线，偶而忆想起一段前尘往事，仿如历历在目，像刚发生似的，一切如新，那么清晰且那么的遥远，尤其当牵扯的人已不在了，惟有惦记著那一幕幕的往事，令人不胜唏嘘。

以《天龙八部》的灵魂人物为题的小型张。

记忆是一串断断续续的虚线，偶而忆想起一段前尘往事，仿如历历在目，像刚发生似的，一切如新，那么清晰且那么的遥远，尤其当牵扯的人已不在了，惟有惦记著那一幕幕的往事，令人不胜唏嘘。

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是这样子的，近日前碰巧伯纳学弟飞赴香江旅游，刚好遇上香港邮政为纪念金庸先生逝世，特别推出一套以金庸武侠小说人物为主题的邮票，光头佬搭上顺风车，托学弟之福，顺便入藏一套精彩绝伦、意义非凡的《金庸小说人物》纪念邮票。

这是一套分别由6枚邮票、一张邮票小型张，以及一本武林秘笈似的“张无忌太极拳”小本票组成的金庸纪念邮票，由香港著名漫画家李志清先生亲自执笔创作。

李志清以水墨媒介绘制了《书剑恩仇录》、《射雕英雄传》、《神雕侠侣》、《笑傲江湖》、《倚天屠龙记》、《天龙八部》，以及《鹿鼎记》，金庸其中7部脍炙人口，风靡华人世界的武侠小说里的灵魂人物，让陈家洛，郭靖与黄蓉，杨过与小龙女，令狐冲与任盈盈，张无忌，乔峰、虚竹与段誉，还有韦小宝与康熙，再度跃然于小小方寸之间的邮品上，使金庸迷再度陶醉在那虚拟的侠义世界中，细细回味小说里的故事情节与儿女情长。

原以为已封尘许久的旧回忆，一个不小心又回想起来了。

对于集邮，光头佬不好此道久矣，尤其是当一位情同手足的知己好友，不幸在数年前遽然病逝后，就更加不去触碰邮票这类“伤财劳民”且惹人伤心的玩意了。

万万没想到，一套金庸邮票竟然重新点燃了曾经是邮迷的光头佬心中的小火苗，死灰复燃。到底是查大侠的魅力作祟，抑或是对集邮的余情未了？光头佬也搞糊涂了。不过，相信这火焰不久后就会熄灭的，我想。

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让金庸迷爱不释手的6枚武侠小说人物邮票

那些年的集邮点滴……

关于集邮这回事，相信这是大多数人的共同嗜好或集体回忆呗。人人自小就有一本小邮册，尽管那些普普通通的已盖销（used）旧（邮）票，看来依旧那么迷人，集邮的确是一件很小、很美好的事，不同的是，胥视你秉持著怎么一个认真与专业的程度而已。

集邮的学问可大极了，除了收集邮票，其范围还涵盖了收集邮封（如首日封或纪念封）与邮戳其它别类；以邮票而言，倘若是专门搞主题系列收藏的，即可分门别类，如专收集花卉题材的，或鸟类、或风景、或人物、或艺术、或古董、或生肖、或宗教、或国家、或是世界杯等等的，简直是个深不见底的无底洞呀。

想当年，光头佬与另外两个老友记，踏遍雪隆各个贩卖邮品的商店，逢邮展必到，一度的疯狂沉迷在邮海中，近乎废寝忘食之况，连一块出国旅行亦不忘到处去寻宝，幸亏咱们的爱人心胸宽大——“宰相肚里能撑船”，任由这群猴孙在五指山底下翻腾搞怪，终究还是在掌控之内。

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光头佬忘了“报界三剑客”四处疯购狂买邮票的匪夷所思行径，到底维系了多少个年头？倒是在初为人父之后，就开始收敛，不太敢乱花钱买邮票了，偶而之间或会贪爽买些主题性的邮票来过过瘾，如绘画艺术、或佛教、或票中票之类的题材，毕竟这是光头佬花了不少时间和精神去收集的几个主题系列，藕断又丝连。知己好友偶然间也会赠送一些邮票解解馋，往后慢慢慢慢地就逐渐减少购买，甚至索性停止，尤其在好友往生后，一切的记忆和邮票藏品都封存起来了，免得触景伤情。

直到最近，在老顽童的丧礼上巧遇阿亮——当年的“三剑客”之一，一见面，阿亮就忍不住喜滋滋提起原来当年他藏有一套齐整但已盖销的文革票。哇！发达喽。哈哈，邮票还是咱们经常会不经意聊起的共同话题；古人谓：石在，火不灭！咱们却道是：“邮”在，火不灭！真是死性不改。

方寸间的清明上河图。

中国与纽西兰联合发行的玫瑰花邮票，以连体形式出现。

澳门发行的红楼梦小型张。