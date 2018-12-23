King Chan‧巴黎2018/19‧秋冬时装秀之轻舞美得动人 名为《冬之祭》的LEONARD2018/19秋冬时装秀选址巴黎著名星级餐厅Pavillon Ledoyen旁露天搭建帐篷开秀。3月的冬日暖阳，令本来已经寒冷的冬天气氛高涨，使整个帐篷下赴会的时尚达人暂时逃离城市繁嚣和单调日常的躁动响彻心扉，再次地沸腾起来。

微风披一身满清香

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名为《冬之祭》的LEONARD2018/19秋冬时装秀选址巴黎著名星级餐厅Pavillon Ledoyen旁露天搭建帐篷开秀。3月的冬日暖阳，令本来已经寒冷的冬天气氛高涨，使整个帐篷下赴会的时尚达人暂时逃离城市繁嚣和单调日常的躁动响彻心扉，再次地沸腾起来。入驻LEONARD两年，由柬埔寨法籍设计师Christine Phung带领的LEONARD逐渐年轻化和更为时尚，而且越见成熟。今季的系列灵感设计径往冰岛出走，准备就绪重新探索自然，LEONARD女郎悉心安排旅程并准备行装：束腰花卉图案滑雪套装、缀以图像细节的连帽雪褛和羽绒外套，以及采用丝绸缝制的高性能服饰，让她从容面对极地天气。

梨涡轻舞美得动人

披上窄脚长裤和缀以茄士咩印花的人字纹针织服，她的渴求再也难以压抑，为了融入自然风光，她套上冰蓝色的针织袖斗篷连身裙、用色如同幻彩极光的束腰外套，以及缀满野花图案的夹克。她活跃好动，而符合人体工学的服装剪裁，正能助她征服天涯海角。雪花印花、染上苔绿色彩的连身裙，以及傲雪凌霜的花卉图案在她身上缭绕，让她悠然沉醉于自然景致里。她，就像微风一样披上连身裙，一身满清香，流利的线条一如洒满浮冰的日落余晖，令她化作自然风景的一部份，与阳光和冰封的平原融为一体。茄士咩和丝质长围巾印满星星和花卉图案，手袋造型宛如新月：LEONARD女郎并非“置身”自然，而是“属于”自然，全因她已全然融入周遭世界中。

长街洒过几分柔情

Manish Arora亦巧合地选址Pavillon Ledoyen旁开秀。鬼马的Manish Arora传承著一如既往色彩绚丽明艳的设计风格，每每赋予崇高的精神文化和时尚哲学。今次更大玩中国网红的眯眼卡通兔仔TZUKI兔斯基，既傻贱又充满感情的emoji表情，惊压全场。来自印度的Manish Arora，粉红色和金色是他的宗教信仰，那些缤纷的色彩，把俏皮与优雅完美地融合在了一起，造就了一个独特而时尚的彩色系列。天马行空的创意奇发，粉色与金色不期而遇，橙色和“神秘的午夜蓝调”犹如精灵的长袍中汲取了一些气息，点石成金。

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傲 冷浅笑 难接近

Manish Arora对樱花锦缎和菊花线条的迷恋进行了更深思熟虑的考究，工作服的迭代和重复反馈的过程，加入星空爆发的图案、日式和服、锦鲤鱼、亮片埃菲尔铁塔和金色小溪蚀刻的异国情调等等，系列的设计不惧陈规的肆意表达，打破传统的界限，突破设计的无限可能。设计师将优雅率真，鬼马叛逆给予穿戴者不同感受与百变能量。他以精湛的工艺和独特的色调运用，让观赏者感官上升，这种刻意的踫撞，在场内不断制造狂热。

她相告自爱最是真

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几部电影激发了ANDREWGN今季的设计灵感系列，当中有1967年的《Belle de Jour》和1983年的《The Hunger》，更有法国殿堂级影星Catherine Deneuve。两者当中的性和暗涌以及角色的bourgeois看来非常资产阶级，但可能只是虚有其表，隐藏著心底的秘密，却带著燃烧的欲望。她们穿著得宜，高贵大方，同时更穿出一种时代的隐喻。设计的系列当中更有Andrew亲自精心挑选在他生活当中的一些喜好和玩意，当中包括有17世纪的Pietra Dura和孔雀羽毛、蕨叶等等去为系列设计出绉纱A字形连衣裙，袖口饰有金线刺绣，荷叶褶边和罗缎缎带、黑色天鹅绒直筒连衣裙，配有喇叭珠饰边镂空和褶边细节，荷叶边透明硬纱衬衫。精美蕾丝贴花和天鹅绒蝴蝶结、黑色midi扇贝边羊毛半身裙配以黑色天鹅绒蕨纹贴花、黑色羊毛大衣配有17世纪的Pietra Dura花束刺绣，珍珠饰边和镶有宝石的钮扣、绣有胸围的迷你连衣裙、绉纱蝙蝠裙，金色掐丝刺绣，天鹅绒镶嵌和珍珠饰边、银色天鹅绒蕨花贴花和皮革passementerie装饰、不对称雕刻荷叶边上衣，黑色天鹅绒Chantilly蕾丝迷你半身裙、貂皮袖口、Aysmmetric迷你半身裙、扇形修剪和天鹅绒花朵、针织上衣“Arts&Crafts”灵感来自主题和天鹅绒花朵、鸵鸟羽毛迷你裙等等用料上盛，加上逐渐没落的独有手工刺绣和无数个寒窗熬夜的小时来完成。其珍贵之处，除了非常的奢华设计外，一动与一静的配合，又正正带出电影《Belle de Jour》中自爱最是真的双面隐喻。

匆匆去不留 背影越见清秀

时尚优雅、非凡设计、不入乡随俗的永恒流世作品、严选物料和著重手工艺刺绣去为其设计作品来个华丽转身，全因Andrew相信手工艺是创造持久的东西和方式，也许亦是他创立品牌的另一个新标签。在Instagram上发布的客户和粉丝在设计师的名字缩写之前添加了他们自己的形容词＃IFeelAGN-性感，强大，不可阻挡等等主题标签，令设计师本身也不可力抗别人为他带来如此的威力和鼓励，要他再一次感受到了AGN的魅力与共。