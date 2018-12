要求撤换瓦达姆迪风波．赛沙迪：这是全国人民的课题

(吉隆坡23日讯)青年及体育部长赛沙迪强调,要求撤换首相署国家团结及社会和谐部长瓦达姆迪无关任何种族课题。

赛沙迪今日在推特帖文回应人权律师兼社运份子西蒂卡欣的批评,称要求撤换瓦达姆迪并非是马来人的课题或印度人的课题,而是全马来西亚人民的课题。

西蒂卡欣今早转载赛沙迪声称不会因为率领土团青成员到首相办公室呈交备忘录,要求撤换瓦达姆迪而道歉的报导,并批评赛沙迪“如果你继续分化支持你的人,你在政治生涯将不会长久,你应该代表全马来西亚人说话,瓦达姆迪不是问题,像你这样的人才是问题。”

西蒂卡欣还在帖文中标签首相敦马哈迪的帐户,以要求马哈迪的关注。

赛沙迪随即针对西蒂卡欣的帖文做出反驳,指西蒂卡欣不断指责其他人种族歧视,但她才是散播种族问题的人士。

赛沙迪也要求,大马需停止一切种族化的课题。

With all due respect, this is not a Malay issue nor an indian issue,it’s a MALAYSIAN ISSUE!



I’ll continue to speak my mind & allow others to do so.



Cepat sahaja puan menyalahkan orang lain rasis,tetapi realitinya puan yang menyemai politik perkauman. Stop racialising everything https://t.co/DFU0hb4IzD