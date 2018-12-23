3月东马巡回教育展 . 星洲为学子引路 （古晋23日讯）2019年星洲教育展（Sin Chew Education Fair 2019）从2019年3月开始，在东马各地巡回展出，入场免费，凡登记出席者可获赠礼袋。

在2019年星洲教育展推展礼后，星洲日报代表与教育展商业伙伴合影；左起为星洲日报砂区高级采访主任陈玉顺、星洲日报市场高级经理李冠融、杨秀英、蔡翠薇、哈弄艾占、庄文进、星洲日报东马区总经理钟汉城、曾维陵、布丽吉特、杰弗里、David Liew、沈清忠、林志成及星洲日报南砂区高级经理杨青。

（古晋23日讯）2019年星洲教育展（Sin Chew Education Fair 2019）从2019年3月开始，在东马各地巡回展出，入场免费，凡登记出席者可获赠礼袋。

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■3月8日古晋首站

古晋作为教育展首站，定于3月8日中午12时至下午5时在铂尔曼酒店（Pullman Hotel）举行，计有超过30所国内外大专院校参与，欢迎大马教育文凭考试（SPM）、大马高级学校文凭考试（STPM）及统考（UEC）毕业生出席，为将来的光明前途铺路。

同时，2019星洲东马教育展也获得长期商业伙伴支持，包括古晋铂尔曼酒店、美里铂尔曼酒店、双威主题乐园、庄氏眼科光学、SHARP、Faber-Castell、舒戈邦、寿司金（Sushi King）、Borneo Samariang Water Park、三脚标-永健集团、NH Nutri Grain榖粮饮、UCSI酒店、Julie\'s、MOMA Water、河滨酒店、河滨酒店Astana Wing、大玛格烈达酒店、沙巴希尔顿酒店及CityPlus电台支持。

即将参展的大专院校和机构有亚洲医药及科艺大学（AIMST University）、Brilliant Inspiration Academy、Executive College、FAME国际学院、IMU、International School Brunei、古晋双威学院、莱拉泰益学院、NIIT学院、马六甲马尼帕尔医学院、霹雳Quest国际大学、爱尔兰皇家外科医学院（RCSI）和都柏林大学（UCD）大马分校、砂世纪学院、砂斯威本科技大学、拉曼大学学院（TARC）、思特雅大学古晋分校（UCSI University）、砂科技大学学院（UCTS）、拉曼大学（UTAR）、国能大学（Universiti Tenaga Nasional）、宏愿开放大学及AUG国际教育集团等。

想要了解更多或出席登记，欢迎浏览星洲教育展脸书（https://www.facebook.com/SinChewEducationFair/），并扫瞄广告上所刊登的二维码以进行登记，或联络星洲日报各区办事处电话082-578661（古晋）、084-337798（诗巫）、086-316770（民都鲁）或085-660098（美里），电邮[email protected]。



出席2019年星洲教育展推展礼的星洲日报代表、商业伙伴和国内外大专院校代表。

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铂尔曼酒店市场通讯总监布丽吉特

布丽吉特表示，从铂尔曼酒店运作至今将近10年期间，星洲日报成了铂尔曼酒店首次合作的媒体伙伴，加上了解到教育的重要性，所以将对这次活动给予全力支持及鼓励。

“作为五星级的酒店业者，铂尔曼酒店支持星洲教育展，是履行企业社会责任的一部分，同时也希望通过教育的推广，改变砂拉越的未来和发展，鼓励大家往更高学府求学，避免砂拉越被抛在后头。”

布丽吉特欣见此次教育展不仅有本地学府参与，也有国外大专前来，为学子提供更多选择。



布丽吉特：希望通过教育的推广，改变砂拉越未来和发展，避免砂被抛在后头。



三脚标-永健集团市场执行员蔡翠薇

蔡翠薇赞扬2019年星洲日报教育展集聚国外内各大专学院，为学子提供多元化的升学资讯平台。

成立于1937年的永健集团，今年迈入81周年，并在今年9月推出全马首个果味清热水-Cooltopia，分别有荔枝和番石榴两种口味。

她解释，Cooltopia果味清热水主要成分是石膏（Gypsum Fibrosum）和寒水石（Calcitum），这两种成分在中医药典中记载，有助于清热解暑，所以很适合在食用热性和煎炸食物后饮用。



蔡翠薇：星洲教育展聚集国内外大专院校，为学子提供多元升学资讯

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夏普电子（马）有限公司东马及汶莱区高级经理曾维陵

为了迎合数码时代及政府所提倡的无教科书时代，夏普电子（马）有限公司已推出多个智能教育产品，以让教育工作者教学更加便利。

他说，该公司作为2019年星洲教育展商业伙伴之一，将在教育展上向参展的大专院校展示一些智能教育产品。

“随着教学系统走向电子化，如今许多学府已没有使用白板和黑板，而改用互动式触控液晶屏幕（Interactive Panel）。互动式触控液晶屏幕通过连接学校网络服务器或教学者的电脑，教材便可显示在屏幕上，并且还可连线教学。”



曾维陵：夏普推出智能教育产品，让教育工作者教学更便利。



“庄氏眼科光学”董事庄文进

庄文进说，基于现今小孩和年轻人多数时间都在使用电子产品，所以“庄氏眼科光学”在支持2019年星洲教育展这项富有意义的活动之际，也想叮咛年轻一代爱护眼睛。

许多人忽略照顾眼睛，因此他促请民众要定时进行检查。“庄氏眼科光学”有提供初级眼睛护理，包括眼压、视网膜等多项眼睛健康检查。

庄文进说，“庄氏眼科光学”在眼睛问题上，除了提供配眼镜服务，也有诊断和扫瞄，并且通过镜片进行护理。



庄文进：年轻一代须爱护眼睛，以看清学习前路。



古晋USCI酒店住宿经理David Liew

USCI酒店感到荣幸能成为2019年星洲教育展的合作伙伴之一，以便一起携手完成这项别有意义的活动。

他希望通过星洲教育展，能加强USCI酒店和星洲日报之间的良好关系，以为彼此未来开拓更多合作机会。

16层楼高的古晋USCI酒店，共有209间豪华客房和套房、6个饮食区、可容纳1200人的宴会厅、5个小型活动室和系列休闲设备。



David Liew：酒店荣幸成为星洲教育展合作伙伴，一起携手完成有意义的活动。



舒戈邦营销经理哈弄艾占

舒戈邦明年将迎来40周年，支持2019年星洲教育展是他们欢庆活动之一，以为下一代教育付出努力。

哈弄艾占感到高兴，通过星洲教育展能与学子近距离接触，加上教育是非常重要，所以他们很支持星洲这项活动。

“1979年成立的舒戈邦，将在明年40周年庆举办系列活动庆祝，星洲教育展是其中一项活动。目前，舒戈邦在全马有58分店，其属下的Pezzo在沙巴和砂拉越也有44间。”



哈弄艾占：有机会与学子近距离接触，并为下一代教育付出努。



Sentoria Borneo Samariang有限公司销售经理杰弗里

“年轻一代是国家未来的主人翁，我们必须给予他们良好的教育栽培，以便带领国家走向辉煌。”

杰弗里强调，教育很重要，是每个人的责任，所以Sentoria Borneo Samariang给予2019年星洲教育展支持，希望能吸引更学子出席，以便为升学之路做出正确选择。

他也捎来好消息，除了今年3月开放的Samariang Water Park，公司明年4月也将为Ataria度假屋主持开幕，并于2019年杪会开始为生态园区进行施工。



杰弗里：年轻一代是国家未来主人翁，我们必须协助栽培成才。



茱蒂丝（Julie\'s）制造有限公司东马区经理沈清忠

“教育展是协助学子升学的良好管道，由媒体来推动更加理想，所以我们已连续3年支持星洲教育展，希望星洲教育展能越办越好。”

沈清忠建议星洲教育展提供更完善的一站式服务，包括邀请学术贷款机构提供咨询和协助。

茱蒂丝饼干是家喻户晓的饼干，如今已出口至80多个国家。为了迎合不同人的口味，已推出各种口味的饼干，包括拥有3种口味的Lemond系列饼干产品。



沈清忠：建议星洲教育展提供更完善一站式服务，包括邀请学术贷款机构提供咨询和协助。



CityPlus电台销售及市场副经理林志成

“教育展对学子很重要，因为这是他们能获得升学资讯的平台，以选择他们所向往的大专院校和有兴趣的科系。”

林志成说，知识是人生的财富，所以人们不管到了任何阶段，都应该不断学习，更何况是刚完成中学的学子，更应该把握机会，提高自己的知识和能力。

作为大马首家中文财经资讯电台的CityPlus电台，非常重视教育这方面，所以每个星期四早上8时至9时，设有节目单元“教育方程式”，以邀请在教育领域富有经验或看法的专业人士分享教育资讯。



林志成：学子完成中学，应把握机会，提高自己的知识和能力。



寿司金私人有限公司副董事总经理森广树

寿司金感到荣幸有机会支持星洲教育展，以为马来西亚年轻一代的未来发展出一分力。

寿司金成立于1995年，一路以来秉持为顾客提供高品质的寿司与日式料理，目前在全马拥有126间分行，也是全马最大规模的清真认证回转寿司日本餐厅。

截至目前，寿司金在东马有21间分行，明年将再扩充6间，以致力推广日式料理。



森广树：寿司金支持星洲教育展，以为马来西亚年轻一代的未来发展出一分力。



A.W.Faber-Castell（马）有限公司营运经理梁慧慧

“教育是灌输知识的管道，将为我们带来更好的改变，包括对生活的观点和想法。”

从生产文具产品的第一天开始，A.W.Faber-Castell（马）有限公司就是学生最好的伙伴，因为公司一直强调高品质，以努力提供最好的产品给学生，包括刚推出的Slim-Flexi case木彩色笔。

该设计轻便的木彩色笔，有助提高小朋友对彩色的兴趣，进而提高他们的创造力。



梁慧慧：教育能带来更好改变，包括对生活的观点和想法。

（新闻来源：砂拉越星洲日报）