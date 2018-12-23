杨幂刘恺威吸金力惊人！今年合赚1.66亿 离婚财产分配受瞩目 杨幂和刘恺威昨日宣布离婚消息后，外界除了关心小糯米的抚养权归属于谁外，杨幂也被揭露背后拥有庞大的巨额财富，两人离婚后，双方财产如何分配恐成为一大问题与争议。

（中国．北京23日讯）杨幂和刘恺威昨日宣布离婚消息后，外界除了关心小糯米的抚养权归属于谁外，杨幂也被揭露背后拥有庞大的巨额财富，两人离婚后，双方财产如何分配恐成为一大问题与争议。

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据中国媒体报道，杨幂的商业价值极高，不仅登上2017年富比士中国名人榜第3名，收入疑达2亿人民币（约1.21亿令吉），更被中国《第一财经周刊》评为“2018年最具商业价值明星榜”的第1名，身价不容小觑。而刘恺威则以7500万人民币（约4541万令吉）的收入排在第76位。两人合计年收入达2.75亿人民币（约1.66亿令吉）。

杨幂旗下就有9家公司，包括上海杨幂影视文化工作室、上海杨幂文化传媒中心等等，不过其中有2家公司状态为“注销”。有消息人士透露，杨幂目前是5家公司的法人，婚变消息最早也是从券商引爆，杨幂的家庭状况因此曝光，外界也担心，杨幂与刘恺威离婚后，双方财产的分配恐造成一大严重问题。

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